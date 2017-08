Museen für Jäger

Hier finden Sie eine Übersicht an Jagdmuseen, Jagdschlössern, naturkundlichen Ausstellungen und Trophäensammlungen in Deutschland und auch in Österreich, Italien und der Schweiz. Jagdschloss Granitz

18609 Ostseebad Binz

Tel.: 038393 66710

Info: www.granitz-jagdschloss.de

ab 1837 von dem Berliner Architekten Johann Gottfried Steinmeyer für Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus errichtet, umfangreiche Jagdgewehre- und Trophäensammlung und historisch ausgestattete Salons 18609 Ostseebad Binz038393 66710ab 1837 von dem Berliner Architekten Johann Gottfried Steinmeyer für Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus errichtet, umfangreiche Jagdgewehre- und Trophäensammlung und historisch ausgestattete Salons Jagdschloss Groß Schönebeck

Schlossstraße 6

16244 Schorfheide

Tel.: 033393 65272

Info: www.jagdschloss-schorfheide.de

Ausstellung zur jüngeren Vergangenheit unter dem Aspekt Jagd und Macht, Jagd der deutschen Kaiser Schlossstraße 616244 Schorfheide033393 65272Ausstellung zur jüngeren Vergangenheit unter dem Aspekt Jagd und Macht, Jagd der deutschen Kaiser Barockschloss Moritzburg und Fasanenschlösschen

Schlossallee

01468 Moritzburg

Tel.: 035207 8730

Info: www.schloss-moritzburg.de

Jagd- und Lustschloss, kostbare Porzellane, Möbel und Gemälde, höfische Wohn- und Tafelkultur des 18. Jahrhunderts, Trophäensammlung, Federzimmer Augusts des Starken Schlossallee01468 Moritzburg035207 8730Jagd- und Lustschloss, kostbare Porzellane, Möbel und Gemälde, höfische Wohn- und Tafelkultur des 18. Jahrhunderts, Trophäensammlung, Federzimmer Augusts des Starken Jagdschloss Springe

31832 Springe

Tel.: 05041 94680

Info: www.jagdschloss-springe.de

im klassizistischen Stil gestaltetes Jagdschloss Springe, Museum für Natur, Jagd und Kultur, Lavessaal und Kaisersaal legen ein beeindruckendes Zeugnis ab von der damaligen kaiserlichen Pracht 31832 Springe05041 94680im klassizistischen Stil gestaltetes Jagdschloss Springe, Museum für Natur, Jagd und Kultur, Lavessaal und Kaisersaal legen ein beeindruckendes Zeugnis ab von der damaligen kaiserlichen Pracht Schloss Augustusburg und Jagdschloss Falkenlust

Schlösser Brühl

Schlossstraße 6

50321 Brühl

Tel.: 02232 44000

Info: www.schlossbruehl.de

Jagd- und Lustschloss, kostbare Porzellane, Möbel und Gemälde, höfische Wohn- und Tafelkultur des 18. Jahrhunderts, Trophäensammlung, Federzimmer Augusts des Starken Schlösser BrühlSchlossstraße 650321 Brühl02232 44000Jagd- und Lustschloss, kostbare Porzellane, Möbel und Gemälde, höfische Wohn- und Tafelkultur des 18. Jahrhunderts, Trophäensammlung, Federzimmer Augusts des Starken Königliches Schloss Berchtesgaden

Schlossplatz 2

83471 Berchtesgaden

Tel.: 08652 947980

Info: www.schloss-berchtesgaden.de

wildwissenschaftliche Sammlung aus dem Revier Weichselboden, Herzog Albrecht von Bayern (1905-1996), 1290 Bock-, 590 Geißen- und Kitzschädel sowie 3425 Abwurfstangen Schlossplatz 283471 Berchtesgaden08652 947980wildwissenschaftliche Sammlung aus dem Revier Weichselboden, Herzog Albrecht von Bayern (1905-1996), 1290 Bock-, 590 Geißen- und Kitzschädel sowie 3425 Abwurfstangen Grünes Gewölbe/Rüstkammer

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Residenzschloss

Taschenberg 2 – 3

01067 Dresden

Tel.: 0351 49142000

Info: Staatliche Kunstsammlungen DresdenResidenzschlossTaschenberg 2 – 301067 Dresden0351 49142000 www.skd.museum/de/museen-institutionen/residenzschloss/ruestkammer/index.html

Schmuck und Preziosen, Turnier- und Prunkwaffen, Harnisch- und Kostümsammlungen Ostpreußisches Landesmuseum

Ritterstraße 10

21335 Lüneburg

Tel.: 04131 759950

Info: Ritterstraße 1021335 Lüneburg04131 759950 www.ostpreussisches-landesmuseum.de

erste Jagdreglements, historische Jagdformen, Jagdwaffen, besondere und ausgerottete Tierarten, Schwarz-, Reh-, Rot- und Elchwildtrophäen, Jagdgebiet Rominter Heide Museum Jagdschloss Kranichstein

Kranichsteiner Straße 261

64289 Darmstadt

Tel.: 06151 9711180

Info: www.jagdschloss-kranichstein.de

Hirschtrophäen, Waffensammlung: Radschlossgewehre mit Perlmutt- und Elfenbeineinlagen, Steinschlossgewehre sowie Perkussionswaffen, Windbüchsensammlung, Armbrüste, Blankwaffen, Pulver- und Zündkrautflaschen, Waidbesteck sowie Jagdtaschen, Jagdmedaillen, textile Jagdutensilien Kranichsteiner Straße 26164289 Darmstadt06151 9711180Hirschtrophäen, Waffensammlung: Radschlossgewehre mit Perlmutt- und Elfenbeineinlagen, Steinschlossgewehre sowie Perkussionswaffen, Windbüchsensammlung, Armbrüste, Blankwaffen, Pulver- und Zündkrautflaschen, Waidbesteck sowie Jagdtaschen, Jagdmedaillen, textile Jagdutensilien Jagdmuseum Wulff

Hässelmühler Straße 32

29386 Dedelstorf-Oerrel

Tel.: 05832 2772

Info: www.jagdmuseum-wulff.de

Trophäensammlungen Europas und Großwildtrophäen aus Afrika, Nordamerika, Jagdwaffen-Ausstellung Hässelmühler Straße 3229386 Dedelstorf-Oerrel05832 2772Trophäensammlungen Europas und Großwildtrophäen aus Afrika, Nordamerika, Jagdwaffen-Ausstellung Museum Mensch und Jagd

Burgwall 4

41379 Brüggen

Tel.: 02163 5701191

Info: www.menschundjagd.de

Geschichte der Jagd, Dioramen Burgwall 441379 Brüggen02163 5701191Geschichte der Jagd, Dioramen Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein

Burgstraße 10-12

93167 Falkenstein

Tel.: 09462 942220

Info: www.markt-falkenstein.eu/hp397/Jagdmuseum.htm Burgstraße 10-1293167 Falkenstein09462 942220 Trophäen, Jagdwaffen Jagdschloss Letzlingen

Schlossstrasse 10

39638 Hansestadt Gardelegen OT Letzlingen

Tel.: 039088 808970

Info: www.jagdschloss-letzlingen.de

Ausstellung zur Hofjagd, Preußen Schlossstrasse 1039638 Hansestadt Gardelegen OT Letzlingen039088 808970Ausstellung zur Hofjagd, Preußen Schloss Augustusburg

09573 Augustusburg

Tel.: 037291 3800

Info: www.die-sehenswerten-drei.de/estaticos/view/6-biker-schloss-augustusburg-renaissance-trifft-bikes

Dioramen, Adler- und Falkenhof 09573 Augustusburg037291 3800Dioramen, Adler- und Falkenhof Schloss Erbach

Marktplatz 7

64711 Erbach im Odenwald

Tel.: 06062 809360

Info: Marktplatz 764711 Erbach im Odenwald06062 809360 www.schloss-erbach.de

gräfliche Sammlung von Graf Franz I. (1754 – 1823); Antiken- und Mittelaltersammlung; natur- und jagdkundliche Sammlung; Möbel und Kunsthandwerk; historische Salons Jagdschloss Grunewald

Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee)

14193 Berlin

Tel.: 030 8133597

Info: Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee)14193 Berlin030 8133597 www.spsg.de/aktuelles/ausstellung/die-jagd-im-grunewald/

Waffen, Trophäen Forst- und Jagdmuseum „Ferdinand von Raesfeld“

Chausseestraße 64

(Alte Oberförsterei)

18375 Born

Tel.: 038234 30297

Info: Chausseestraße 64(Alte Oberförsterei)18375 Born038234 30297 www.darss.org/de/Kunst-Kultur/Museen-auf-dem-Darss/Forst-und-Jagdmuseum-in-Born-auf-dem-Darss

Ferdinand von Raesfeld Jagd- und Fischereimuseum Freyung

Schloß Wolfstein

Wolfkerstrasse 3

94078 Freyung

Tel.: 08551 57109

Info: Schloß WolfsteinWolfkerstrasse 394078 Freyung08551 57109 www.freyung.de/freizeit/kultur-und-events/museen/fischereimuseum.html

Dioramen Natur- und Jagdmuseum auf Burg Pappenheim

Marktplatz 5 / Neues Schloß

91788 Pappenheim

Tel.: 09143 83890

Info: www.grafschaft-pappenheim.de

Gemälde, Stiche, Jagdkarten, Speiseservice Marktplatz 5 / Neues Schloß91788 Pappenheim09143 83890Gemälde, Stiche, Jagdkarten, Speiseservice Armeemuseum Friedrich der Große

95326 Kulmbach

Tel.: 09221 804571

Info: plassenburg.de/de/home

Jagdwaffen und Zubehör Festungsberg 2695326 Kulmbach09221 804571Jagdwaffen und Zubehör Falkenhof Schloss Rosenburg

93339 Riedenburg

Tel.: 09442 2752

Info: 93339 Riedenburg09442 2752 www.falkenhofrosenburg.de

Geschichte der Falknerei Kunstsammlungen der Veste Coburg

96450 Coburg

Tel.: 09561 8790

Info: www.kunstsammlungen-coburg.de

Jagdintarsienzimmer, Jagdwaffen 96450 Coburg09561 8790Jagdintarsienzimmer, Jagdwaffen Waldmuseum Naturum Göhrde

König-Georg-Allee 5

29473 Göhrde

Tel.: 05855 675

Info: www.naturum-goehrde.de

Hofjagden bis 1913 König-Georg-Allee 529473 Göhrde05855 675Hofjagden bis 1913 Heidemuseum Rischmannshof

Löns-Zimmer

Hermann-Löns-Str. 8

29664 Walsrode

Tel.: 05161 4810887

Info: www.heidemuseum-walsrode.de

Schriftsteller Hermann Löns Löns-ZimmerHermann-Löns-Str. 829664 Walsrode05161 4810887Schriftsteller Hermann Löns Burg Zwernitz

Sanspareil 29

96197 Wonsees

Tel.: 09274 80890911

Info: www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/bay_zwer.htm

„Markgräfliche Jagd“ stellt das höfische Jagdwesen in den beiden Markgrafentümern Ansbach und Bayreuth auf seinem Höhepunkt im 18. Jahrhundert Sanspareil 2996197 Wonsees09274 80890911„Markgräfliche Jagd“ stellt das höfische Jagdwesen in den beiden Markgrafentümern Ansbach und Bayreuth auf seinem Höhepunkt im 18. Jahrhundert Schloss Gottorf

Schlossinsel 1

24837 Schleswig

Tel.: 04621 813222

Info: Schlossinsel 124837 Schleswig04621 813222 www.schloss-gottorf.de

Steinzeitjagd Schloss Clemenswerth

Emslandmuseum

49751 Sögel

Tel.: 05952 932325

Info: Emslandmuseum49751 Sögel05952 932325 www.clemenswerth.de

Jagdschloss, barockes Interieur, barocke Jagd, Straßburger Fayencen, zeitgenössische Kunst, Keramik und Glas Museum Jagdschloss Gelbensande

Am Schloss 1

18182 Gelbensande

Tel.: 038201 475

Info: www.jagdschloss-gelbensande.de

Jagdschloss Am Schloss 118182 Gelbensande038201 475Jagdschloss Waffenmuseum Suhl

Friedrich-König-Str. 19

98527 Suhl

Tel.: 03681 742218

Info: www.waffenmuseumsuhl.de

Jagdwaffen Friedrich-König-Str. 1998527 Suhl03681 742218Jagdwaffen Schloss Wernigerode

Am Schloß 1

38855 Wernigerode

Tel.: 03943 553030

Info: www.schloss-wernigerode.de

Jagdliche Ausstellung Am Schloß 138855 Wernigerode03943 553030Jagdliche Ausstellung Schloss Eutin

Schlossplatz 5

23701 Eutin

Tel.: 04521 70950

Info: Schlossplatz 523701 Eutin04521 70950 www.schloss-eutin.de

Jagdhornausstellung Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Schloss

76131 Karlsruhe

Tel.: 0721 9266514

Info: www.landesmuseum.de

Jagdwaffen Schloss76131 Karlsruhe0721 9266514Jagdwaffen Residenzschloss Heidecksburg

Außenstelle:

Jagdmuseum Paulinzella

Paulinzella 3

07422 Rottenbach

Tel.: 036739 31143

Info: www.heidecksburg.de/cms/pages/de/ausstellungen-museen/weitere-museen/jagdschloss-paulinzella/besucherinformationen.php

Jagdschloss, Forst- und Jagdgeschichte Außenstelle:Jagdmuseum PaulinzellaPaulinzella 307422 Rottenbach036739 31143Jagdschloss, Forst- und Jagdgeschichte Schloss Baldern

Schlossparkstraße 12

73441 Bopfingen-Baldern

Tel.: 07362 96880

Info: www.fuerst-wallerstein.de

Barockschloß, Waffensammlung Schlossparkstraße 1273441 Bopfingen-Baldern07362 96880Barockschloß, Waffensammlung Reichsstadtmuseum

Klosterhof 5

91541 Rothenburg ob der Tauber

Tel.: 09861 939043

Info: www.reichsstadtmuseum.rothenburg.de

Jagdwaffen Klosterhof 591541 Rothenburg ob der Tauber09861 939043Jagdwaffen Bayerisches Nationalmuseum

Prinzregentenstraße 3

80538 München

Tel.: 089 2112401

Info: Prinzregentenstraße 380538 München089 2112401 www.bayerisches-nationalmuseum.de

Waffen, Rüstungen Fürstliche Schatzkammer Thurn und Taxis

Emmeramsplatz 5

93047 Regensburg

Tel.: 0941 50480

Info: www.thurnundtaxis.de

Mobiliar, feines Porzellan, wertvolle Tabatieren, exklusive Waffen und erlesene Gold- und Silberpretiosen Emmeramsplatz 593047 Regensburg0941 50480Mobiliar, feines Porzellan, wertvolle Tabatieren, exklusive Waffen und erlesene Gold- und Silberpretiosen Schloss Neuenstein

Eschelbacher Strasse

74632 Neuenstein

Tel.: 07942 2209

Info: www.schloss-neuenstein.de

Waffensammlung, Jagdtrophäen Eschelbacher Strasse74632 Neuenstein07942 2209Waffensammlung, Jagdtrophäen Schloss Hohenzollern

Karl-Anton-Platz 8

72488 Sigmaringen

Tel.: 07571 729230

Info: www.schloss-sigmaringen.de

Geschichte des Hauses Hohenzollern Karl-Anton-Platz 872488 Sigmaringen07571 729230Geschichte des Hauses Hohenzollern Kuchenreuter Museum

93413 Cham

Tel.: 09971 1506

Info: Fuhrmannstraße 993413 Cham09971 1506 www.bayerischer-wald.de/Media/Attraktionen/Museum-der-Buechsenmacherfamilie-Kuchenreuter

Geschichte der Hofbüchsenmacher des Hauses Fürst Thurn und Taxis und der Bayerischen Könige, Geschichte der Feuerwaffen und Wissenswertes zu deren Herstellung Paläon

Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere

Paläon 1

38364 Schöningen

Tel.: 05352.96914-0

info@palaeon.de

Ausstellung rund um die Schöninger Speere (älteste Jagdwaffen der Welt) und die Jagd in der Altsteinzeit Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger SpeerePaläon 138364 Schöningen05352.96914-0Ausstellung rund um die Schöninger Speere (älteste Jagdwaffen der Welt) und die Jagd in der Altsteinzeit Wilderermuseum

Glasmacherstraße 1

98559 Gehlberg

Tel.: 036845 50078

Info: Glasmacherstraße 198559 Gehlberg036845 50078 www.wilderermuseum.de

Wilderei Deutsche Jagdbibliothek

Julius-Neumann-Stiftung

Schwalbenweg 1

34212 Melsungen

Tel.: 05661 926227

Info: www.julius-neumann-stiftung.de

deutschsprachige Jagdliteratur, jagdliche Kunstwerke Julius-Neumann-StiftungSchwalbenweg 134212 Melsungen05661 926227deutschsprachige Jagdliteratur, jagdliche Kunstwerke