Jäger erfriert im Wald

Seine Frau verständigte noch in der Nacht den Jagdpächter. Dieser machte sich sofort auf die Suche nach dem Vermissten. In dem unwegsamen und stark verschneiten Waldgebiet fand dieser das abgestellte Fahrzeug und folgte einer Fußspur abseits vom Weg. Nach kurzer Zeit fand der Pächter seinen Jagdkameraden in hilfloser Lage im Schnee. Dort lag er schätzungsweise bereits schon sieben Stunden. Der Verunglückte war allerdings beim Eintreffen des Pächters noch ansprechbar. Es herrschten zu diesem Zeitpunkt minus zehn Grad.

Der Pächter alarmierte sofort den Notarzt, der innerhalb kürzester Zeit eintraf. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Vermutlich hatte sich der Mann beim Versuch Hilfe für sein defektes Auto zu holen, sich in der Dunkelheit verlaufen. ln