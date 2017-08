Warnung vor Spaltung des Jagdrechts

Die Jägerstiftung natur+mensch warnt vor einer Spaltung des Jagdrechts in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. „Das Jagdrecht, als das ausschließliche Entnahmerecht wild lebender Tiere, ist ein Eigentumsrecht und darf nicht aufgeteilt werden in eines, was die Jäger wahrnehmen, und eines, das staatlicherseits betrieben wird“, sagt der Vorsitzende Georg Graf Kerssenbrock.