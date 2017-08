digitale Sauen

Schon 2009 hob der Bayerische Jagdverband das Programm „BJV digital“ aus der Taufe, das im vergangenen Jahr durch eine Kooperation mit der Firma ESRI professionalisiert wurde. Das Geographische Infomationssystem soll vor allem im Schwarzwildmonitoring und -management helfen. An einem solchen „Schwarzwild-Informationssystem (SIS)“ tüftelt auch der Bayerische Bauernverband (BBV) in fünf Modellregionen. Parallel zueinander werden in Bayern also zwei gleichartige Programme entwickelt, von denen man in anderen Bundesländern kaum etwas gehört hat oder die man gar für überflüssig hält, wie eine Anfrage von WILD UND HUND bei den übrigen Landesjagdverbänden ergab. BJV-Referent von Montgelas hält das für zu kurz gesprungen. Er greift sich ein exemplarisches Revier auf dem Bildschirm heraus. „Hier sieht man ein Feldrevier, das von großen Waldflächen quasi umzingelt ist“, beschreibt er. Die Äcker und Grünlandflächen sind mit bunten Stecknadelköpfen gespickt: Schadens-, Sichtungs- und Abschussmeldungen häufen sich. In den umliegenden Wäldern sind sie wesentlich dünner gesät. Dann wendet der Graf sein „Killerfeature“ an: „Wenn ich jetzt mal die Dichte der Abschüsse auf 100 Hektar in einer eigenen thematischen Karte auf Revierebene darüber lege, wird klar ersichtlich, wo das Problem seine Wurzeln hat.“ Die Rate im Feldrevier liegt mit dunkelblauer Färbung weit über jener im Waldgebiet. „Dasselbe kann ich zum Beispiel mit der Fläche der Abschussschneisen in Relation zur Maisfläche oder vielen anderen Daten machen“, erklärt von Montgelas. Die thematische Karte verrät also nicht mehr nur das „Was“ sondern gibt auch eine Ahnung vom „Warum“. Doch die Fakten, aus denen solche Karten entstehen können, müssen erst einmal herbeigeschafft werden. Der Schwarzwildreferent wertet alle relevanten bayernweiten Statistiken aus, an die er gelangt, vor allem die Abschüsse pro Hegegemeinschaft, die die Oberste Jagdbehörde zur Verfügung stellt. Im BJV-eigenen Schwarzwildmonitoring, an dem mit rund 360 etwa die Hälfte aller bayerischen Hegegemeinschaften mitwirken, werden sie sogar gesondert nach Alter und Geschlecht erfasst – das gibt wertvolle Zusatzinfos.

Parallel unterstützt der BJV die Bildung von Schwarzwildringen. Hier halten langjährige Kenner der Wildart Vorträge, bei denen durchaus auch mal wieder präparierte Schädel zum Einsatz kommen, wie viele Waidmänner sie vielleicht zuletzt in der Jägerprüfung gesehen haben. Wann schieben noch mal die Molaren? Die Jäger sollen in die Lage versetzt werden, solide Daten zu erheben, digital zu erfassen und zu analysieren. Nur dann können aus den Kenntnissen die richtigen Schlüsse gezogen und letztlich bei der Jagd umgesetzt werden.

„Für ‚BJV digital‘ brauchen wir ehrenamtliche Teamplayer“, sagt von Montgelas. Da kommt ihm sehr zupass, dass die jüngeren unter den Jägern ohnehin nicht mehr gewillt sind, ihre Zeit mit Fragebögen und Bürokratie zu verplempern. Solche sind zum Beispiel der EDVler Dr. Werner Dondl und Franz Tuscher junior vom ein Jahr jungen Schwarzwildarbeitskreis Ebersberg. Anfangs schlugen sich die engagierten WaidFotos männer mit individueller Datensammlung auf Zetteln herum, dann war ihre Geduld erschöpft. „Heute haben wir ein digitales Formular auf unserer Homepage, in das jeder seine Beobachtungen oder Meldungen am Computer selbst eintragen kann“, so der 28-jährige Tuscher.

Dazu zählen natürlich Zeitangaben, aber die beiden Tüftler haben es auch geschafft, die Positionierung laut GPS so ins Formular einzubauen, dass wirklich jeder sie benennen kann. Das macht es auch möglich, die Beobachtungen am Computer zeitlich animiert ablaufen zu lassen. Im besten Fall entsteht so ein Bewegungsprofil einer Rotte, das als Wegweiser für die nächste Drückjagd genutzt werden kann. Parallel dazu läuft nach wie vor das Pilotprojekt „Schwarzwildinformationssystem (SIS)“ des Bayerischen Bauernverbandes. Eine Konkurrenz zwischen den beiden Projekten ist nicht von der Hand zu weisen. Es geht nicht nur um JagdabgaDaten sammeln, Wissen weitergeben und Hilfestellung für Jäger, Landwirte und Politik leisten ist Graf Montgelas‘ Ziel. bemittel sondern auch um Beteiligung: Wie Teilnehmer des BBV-Projekts zugeben, hätten sie gar nicht die Zeit, ihre Daten auch beim BJV einzupflegen – schließlich handelt es sich um ehrenamtliches Engagement.