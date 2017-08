Dinner for Wutz

Äste knacken, ein Wildkörper streift an den dünnen Bäumen des Einstandes entlang. Schemenhaft zeichnet sich der Schatten einer Sau am Rande der Dickung ab. Zielstrebig

zieht das einzelne Stück in Richtung des auf einer Freifläche ausgebrachten Kirrguts. Silbrig glänzt die Schwarte der Bache im Licht. Was sich nach einer typischen Szene

eines Ansitzes an der Kirrung anhört, ist in Wahrheit der WILD UND HUND-Kirrmittel-

Test an einem Frühjahrsmorgen bei gleißendem Sonnenschein. Ziel des Unternehmens

ist es, herauszufinden, was Schwarzwild gerne am Kirr-Büfett vorgesetzt haben will. Zweifelsohne wäre es schwierig gewesen, unter den bundesdeutschen Schwarzkitteln eine Umfrage zu lancieren. Deshalb engagierten wir eine unbestechliche Kritikersau, die den Geschmack der Wutzen bestens kennt: die dreijährige Schwarzwilddame „Nicole“.

Die Auswahl, aus der sie sich bedienen kann, ist reichlich: vom klassischen Kirrmitteln Mais bis hin zu ausgeklügelten und speziell für Schwarzwild hergestellten Schmankerln. Im

ersten Testdurchlauf wurden der Testerin „Boar Balls“ sowie „Ground Powder“ von Hart, „Köder Möckle“, „Schwarzwild- Pralinen“ und „Lockmittel für Schwarzwild“ der schwäbischen Lockstoffschmiede Kieferle, das „Schwarzwild Additiv“ von Hagopur sowie das jagdliche Hausmittel Mais mit Maggi-Würze kredenzt. Sowohl das „Schwarzwild Additiv“ als auch die „Boar Balls“ und das „Ground Powder“ wurden, wie vom Hersteller empfohlen, mit einem anderem Kirrgut – in diesem Fall Mais – gemischt. Auch bei Sauen „äst das Licht mit“, deshalb wurden alle Testkandidaten offen und gleichmäßig nebeneinander im Abstand

von 30 Zentimetern serviert, um maximale Chancengleichheit zu gewährleisten. Da „Nicole“ eine zahme Gattersau ist, konnte auf landesrechtliche Anforderungen, wie das Abdecken oder Eingraben der Naschereien, verzichtet werden. Kaum war der Versuchsaufbau arrangiert, preschte „Nicole“ auch schon los und gab sich den Verlockungen hin. Oder genauer ausgedrückt: vor allem einer Verlockung. Denn wider Erwarten ließen sie fast alle der intensiv riechenden Schwarzwild-Spezial-Produkte völlig

kalt. Es machte nicht den Anschein, als hätte „Nicole“ die Qual der Wahl auch nur für einen Moment verspürt. Ohne groß zu zögern machte sie sich zunächst über den mit „Schwarzwild Additiv“ vermengten Mais her, der sich am rechten Ende der Versuchsstrecke

befand. Nach etwa drei Minuten kam ihr scheinbar etwas anderes in den Sinn. Völlig unbeeindruckt von den verlockenden Gerüchen der übrigen Testprodukte zog die Bache an diesen vorbei und widmete sich dem mit Maggi gewürzten Mais, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Aufbaus befand. Auch diese Mischung schien „Nicole“ also zu munden. Danach das gleiche Spiel, aber in umgekehrter Reihenfolge: Die Sau zog es zurück zur Hagopur-Mais-Mixtur. Erst als die „veredelten“ Körner vollständig den Weg in „Nicoles“ Magen gefunden hatten, schenkte sie auch den weiteren „Gerichten“ Beachtung und stellte fest: Es gibt ja noch mehr Mais! Der versteckte sich allerdings unter den „Boar Balls“ und dem „Ground Powder“.