Schwarzwild gemeinsam jagen

Die Jagdpächter und alle Mitjäger der drei GJB haben Begehungsscheine für die drei beteiligten Reviere. Mit anderen Worten: Zwölf Jäger können die gesamte Fläche gemeinsam bejagen und tauschen Informationen regelmäßig aus. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Vor einigen Jahren gab es eine Wildschadensforderung im fünfstelligen Bereich. Jetzt kann sich kaum noch jemand daran erinnern, wann das letzte Mal Wildschaden ausgeglichen werden musste. Daran hat aber auch die Landwirtschaft erheblichen Anteil: „Wenn wir sehen, dass ihr Jäger euch Mühe gebt, dann melden wir auch

nicht jeden Schaden gleich an“, heißt es sinngemäß von dieser. So sieht das dortige Erfolgs-Rezept aus: Frischlinge werden zwar so früh und so scharf wie möglich bejagt, in der dichten Vegetation der Agrarflächen ist das aber kein leichtes Unterfangen. Entsprechend gering ist der Frischlingsanteil am Gesamtabschuss. Ein Schwerpunkt sind die Jagden Ende Mai beim Abhäckseln von Winterroggen für die Biogasanlage sowie

bei der Maisernte. Diese Einsätze bringen knapp über die Hälfte der Jahresstrecke.

Meist kommen dabei nur wenige Jäger zum Einsatz. Sie sind gut aufeinander eingespielt, bringen die nötige Entschlossenheit mit und haben die unabdingbaren Sicherheitsregeln verinnerlicht. Gemeinsames Üben auf dem Schießstand und im -kino sind Teil der

Vorbereitung. Bei den Jagden werden ausschließlich mobile Ansitze genutzt. Zudem können über Funksprechgeräte während der Jagd alle miteinander kommunizieren. So sind die Jäger in in der Lage, sich gegenseitig auf Bewegungen der Rotten im Schlag aufmerksam

zu machen und gegebenenfalls gemeinsam zu reagieren. Zunehmend gewinnt auch die Jagd auf den Flächen mit Winterbegrünung an Bedeutung. Wenn Wildschadensverhütung

auf landwirtschaftlichen Flächen im Vordergrund steht, wie das in den drei GJB der Fall ist, lassen sich wildbiologische Vorgaben zur Streckenqualität nicht unbedingt einhalten.

So werden dort auch allein ziehende Überläuferkeiler auf potenziellen Schadflächen nicht geschont – das Ziel, reife Keiler zu haben, hin oder her. Im Spätwinter konzentrieren sich

die Jäger zudem auf die Erlegung beschlagener Überläuferbachen. Insofern ist der Streckenanteil der Überläufer höher als der Frischlingsanteil. Die Teilnahme an einer revierübergreifenden Bewegungsjagd mit sechs weiteren Jagdbezirken ergänzt das jagliche

Repertoire. Dabei ist die Schwarzwildstrecke aber meist recht gering, da sich die Sauen selbst im Winter nur sporadisch in der trockenen „Kiefernwüste“ aufhalten.