256 JVG – Keine nachträgliche Unzuverlässigkeit

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

„Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen.“ § 45 Abs. 2 S. 1 Waffengesetz (neu) „Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung

fünf Jahre noch nicht verstrichen sind.“ § 5 Abs. 2 Nr. 1a Waffengesetz (neu) „Fehlen die Zuverlässigkeit oder persönliche Eignung im Sinne der §§ 5 oder 6 des Waffengesetzes,

darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 (Falknerjagdschein) erteilt werden.“ § 17 Abs. 1 S. 2 Bundesjagdgesetz (neu)

II. Der Sachverhalt

Jäger J., Inhaber eines Gartenbaugeschäftes, beschäftigte in seinem Betrieb einen polnischen Staatsangehörigen, der weder eine Aufenthaltsgenehmigung, noch eine Arbeitserlaubnis besaß. Er wurde daher am 1. 7. 1999 wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen das Ausländergesetz rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60 DM verurteilt. Nach Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes am 1. April 2003 widerrief das Landratsamt mit Bescheid vom 14. 5. 2003 die Waffenbesitzkarte des J. und erklärte seinen Jagdschein für ungültig und zog ihn ein. Zur Begründung führte es aus, dass J. nach dem neuen Waffengesetz wegen seiner Bestrafung im Jahre 1999 jetzt als unzuverlässig anzusehen sei. Sowohl die Waffenbesitzkarte als auch der Jagdschein waren vor dem 1. April 2003 erteilt worden. Gleichzeitig ordnete das Landratsamt aus Gründen der öffentlichen Sicherheit die sofortige Vollziehung des Bescheides an, so dass die Klage

des J. keine aufschiebende Wirkung entfaltete. Hiergegen beantragte J. vor Gericht die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Zur Begründung machte er geltend, dass aus der Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz nicht auf die jagd- und waffenrechtliche Unzuverlässigkeit geschlossen werden könne, da beides nichts mit einander zu tun habe. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit habe weder vor dem Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes noch danach bestanden.

III. Die Gerichtsentscheidung

Das Gericht gab J. recht; es ordnete die aufschiebende Wirkung seiner Klage an, weil der

Bescheid des Landratsamts sehr wahrscheinlich rechtswidrig sei. Die Voraussetzungen für einen Widerruf der Waffenbesitzkarte und eine Ungültigkeitserklärung des Jagdscheins seien nicht gegeben.

● Nach § 45 Abs. 2 S. 1 WaffG sei eine Erlaubnis nach diesem Gesetz zu widerrufen, wenn

nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen. Solche Tatsachen seien hier aber nicht gegeben; denn das Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes sei keine neue Tatsache in diesem Sinne, sondern lediglich eine Änderung des Rechts. Nicht

der Sachverhalt habe sich geändert, sondern das Gesetz.

● Die nach Erteilung der Waffenbesitzkarte erfolgte Verurteilung sei im übrigen auch keine

Tatsache, die „zur Versagung der Waffenbesitzkarte hätte führen müssen“. Denn diese Frage sei nach dem Recht zu beurteilen, das im Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis gegolten habe, hier also nach dem alten Waffengesetz; nicht maßgebend sei hingegen das

nachträglich in Kraft getretene neue Waffengesetz, auf das der Widerrufsbescheid gestützt sei.

● Es sei daher nicht möglich, die jetzt geltende strengere Zuverlässigkeitsregelung rückwirkend auf die noch nach altem Recht erteilten Erlaubnisse zu übertragen und zu fragen, ob damals – gemessen am neuen Recht – die nachträglich eingetretene Tatsache zu einer Versagung der Erlaubnis hätte führen müssen.

● Da die Waffenbesitzkarte noch nach dem alten Waffengesetz erteilt worden sei, richte

sich daher auch deren Widerruf nach dem alten Recht. Nach diesem hätte die Verurteilung

wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz nicht die Unzuverlässigkeit des Waffenbesitzers begründet, so dass sie nicht zur Versagung der Erlaubnis geführt hätte.

● Auch die Ungültigkeitserklärung des Jagdscheins sei hiernach mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig erfolgt, da die Verschärfung des Rechts aus den oben genannten Gründen keine nachträglich eingetretene Tatsache im Sinne des § 18 BJG sei. Im übrigen habe im Zeitpunkt der Erteilung/Verlängerung des Jagdscheins noch das alte Recht gegolten, nach dem eine Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz nicht die jagdrechtliche Unzuverlässigkeit begründet habe. Die jetzt geltende verschärfte Bestimmung des § 17 Abs. 1 S. 2 BJG sei erst nachträglich mit dem Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes eingefügt worden und finde daher auf zuvor erteilte/verlängerte Jagdscheine keine Anwendung. Verwaltungsgericht Regensburg, Beschluss vom

16. 7. 2003 – RN 7 S 03.1019 – (rechtskräftig)