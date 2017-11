257 JVG – Motocrossfahrer mit Waffe bedroht

IV. Anmerkungen

Die Entscheidung des Gerichts ist noch nach dem alten Waffengesetz ergangen; sie wäre

aber auch nach dem neuen Recht nicht anders ausgefallen. Denn der Pächter hat seine

jagdschutzrechtlichen Befugnisse klar überschritten.

● Nach den jeweiligen Landesjagdgesetzen steht Jagdpächtern in ihrer Eigenschaft als Jagdschutzberechtigte ein Anhalte-, Abnahme- und Personenfeststellungsrecht

zu – aber nur bei einer „Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften“ (vergleiche

zum Beispiel § 25 Abs.4 LJG NW, § 42 Abs. 1 Nr.1 LJG Niedersachsen). Werden hingegen

jagdfremde Bestimmungen verletzt, zum Beispiel naturschutzrechtliche, verkehrsrechtliche,

abfallrechtliche u.s.w., so kann der Jagdschutzberechtigte, sofern Landesrecht nicht anderes vorsieht, grundsätzlich nur belehren und Anzeige erstatten – wie jedermann

und ganz ohne den Einsatz von Zwangsmitteln.

● Weitergehende Rechte stehen jedem Jäger zu, wenn er jemanden auf frischer Tat bei Begehung einer Straftat (nicht: Ordnungswidrigkeit) erwischt und der Täter ihm unbekannt

ist oder sich nicht ausweisen kann oder will. Hier darf der Täter erforderlichenfalls mittels

körperlicher Gewalt festgenommen/ festgehalten und der Polizei übergeben werden. Ein

Einsatz der Waffe scheidet auch hier grundsätzlich aus (siehe hierzu ausführlich WuH

Nr. 23/2001, Seite 98). In Betracht kommt jede Straftat, von Körperverletzung

über Diebstahl und Wilderei bis hin zur Tötung von streng geschützten (vom Aussterben

bedrohten) Tieren wie Kranich, Uhu oder Schwarzspecht und andere.

● Das unbefugte Befahren von Feld- und Waldflächen ist im Normalfall nur ein Verstoß gegen naturschutzrechtliche und waldrechtliche Vorschriften (Überschreiten des allgemeinen Betretungsrechts), je nach Situation auch ein verkehrsrechtlicher Verstoß (unerlaubtes Befahren gesperrter Feld- und Waldwege), so dass hier ein Einschreiten

des Jagdschutzberechtigten mit Zwangsmitteln von vornherein ausscheidet. Freiwilliges

Anhalten mittels Handzeichen und Belehren sind erlaubt, ebenso das Notieren von Kennzeichen und so weiter zwecks Erstattung einer Anzeige.

● Wenn jedoch durch das unbefugte Befahren das Wild in seinen Zuflucht-, Nist-, Brutoder

Wohnstätten (Einständen) gestört wird, liegt ein Verstoß gegen § 19a BJG vor, so dass jetzt ein Einschreiten mit jagdschutzrechtlichen Zwangsmitteln erlaubt ist. Aufgescheuchtes, hochflüchtiges Wild ist ein sicheres Anzeichen für solch eine Störung.

In einem solchen Falle wären ein Anhalten und Feststellen der Person zulässig, notfalls

mittels körperlicher Gewalt (festhalten, Weg versperren). Aber auch hier gilt: Die

Waffe bleibt auf der Schulter und der Hund angeleint, solange man nicht selbst tätlich

angegriffen wird. Das verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit! Nur bei Notwehr

und Notstand kommt ein Einsatz der Waffe als letztes Mittel in Betracht (siehe hierzu ausführlich WuH Nr. 21/2001, Seite 94).



V. Ergebnis

1. Wer aus Jähzorn oder Unbeherrschtheit einen anderen widerrechtlich mit der Waffe bedroht, verwendet seine Waffe missbräuchlich und ist unzuverlässig. Seine Waffenbesitzkarte wird widerrufen, sein Jagdschein für ungültig erklärt und eingezogen.

2. Besteht auf Grund von Tatsachen die Gefahr, dass der Betroffene während der Dauer

der Unzuverlässigkeit mit genehmigungsfreien oder fremden Waffen missbräuchlich

umgehen wird, kann zusätzlich ein Waffenbesitzverbot verhängt werden.