258 JVG – Pachtminderung: Kein Rotwild im Hochwildrevier (6)

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

„Hat die Pachtsache zur Zeit der Überlassung an den Pächter einen Mangel, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Pachtzeit ein solcher Mangel, so ist der Pächter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung des Pachtzinses befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur einen angemessenen herabgesetzten Pachtzins zu entrichten.

Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. Absatz 1, Satz 1

und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später wegfällt.“ § 581 Abs.

2, § 536 Abs. 1 und Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch. „Kennt der Pächter bei Vertragsschluss den Mangel der Pachtsache, so stehen ihm die Rechte aus § 536 nicht zu. Ist ihm der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm diese

Rechte nur zu, wenn der Verpächter den Mangel arglistig verschwiegen hat. Nimmt der

Pächter die mangelhafte Sache an, obwohl er den Mangel kennt, so kann er die Rechte aus

§ 536 nur geltend machen, wenn er sich seine Rechte bei der Annahme vorbehält.“ § 581

Abs. 2, § 536 b Bürgerliches Gesetzbuch

I. Der Sachverhalt

Im Jahre 1993 pachtete P. ein als Hochwildjagd bezeichnetes Revier. Vor Abschluss des Vertrages wurden ihm die Abschusspläne der letzten drei Jahre zur Kenntnis übersandt, aus denen sich ergab, dass nur ein bis zwei Stück Rotwild freigegeben waren. Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass der bisherige Pächter in dieser Zeit keinen Abschuss gemeldet hatte.

Nach Übernahme des Revieres stellt P. fest, dass Rotwild weder als Stand- noch als Wechselwild vorkam. Gleichwohl zahlte er den vereinbarten Pachtpreis über Jahre hinweg

weiter. Erst im Jahre 2001 verlangte er rückwirkend und für die kommenden Jahre eine

Minderung des Pachtpreises. Die Jagdgenossenschaft erwiderte, dass das Revier innerhalb

des Rotwildgebietes gelegen und von der Unteren Jagdbehörde als Hochwildjagd eingestuft

worden sei. Ein Anspruch auf einen Rotwildbestand in bestimmter und beständiger

Höhe gebe es nicht, die Abschusspläne sähen weiterhin das Erlegen von Rotwild

vor.

III. Das Urteil

Vor Gericht hatte P. keinen Erfolg, da er die Minderung verwirkt habe. Als erfahrenem Jäger, so das Gericht in seiner Begründung, habe ihm nicht über Jahre hinweg entgangen sein können, dass kein Rotwild mehr vorhanden gewesen sei. Gleichwohl habe er aber jahrelang den vollen Pachtpreis weitergezahlt, ohne auf diesen Mangel hinzuweisen und daraus die Konsequenz einer Minderung des Pachtpreises oder Kündigung des Pachtvertrages zu ziehen. Bei dieser Sachlage sei es angemessen und sachgerecht, ihm im Nachhinein das Recht zur Minderung zu versagen. Das gelte auch für die restlichen

Pachtjahre. Denn auch bei einer Rechtspacht seien die Vorschriften des Mietrechts über

die Verwirkung entsprechend anzuwenden. Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom 25. Juni 2003 – 8 U 8/03 –