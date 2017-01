Bälge bringen Bares

Fuchsbälge können die Jagdkasse aufbessern oder zumindest einen kleinen finanziellen Ausgleich zu den bei der Jagd entstehenden Kosten leisten. Die Ankaufpreise für die Rohware ändern sich jährlich. Will man den Balg für den Eigenbedarf nutzen, so kann man diesen gefroren oder gesalzen zügig nach dem Abbalgen einschicken – je nach Wunsch der jeweiligen Gerberei. Steht jedoch ein Verkauf der Rohware an, so erwarten einige Pelzhändler, zumindest bei Fuchsbälgen, beispielsweise Pelz & Design Hofstetter, häufig einwandfrei getrocknete Bälge. Für die anstehenden Arbeiten sollte man sich, sobald die Bälge reif sind, die benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel besorgen. Sie erleichtern und beschleunigen die Arbeitsschritte enorm.