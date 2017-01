Hege geht durch den Magen

Der Vorteil der Futterautomaten ist, dass das Futter über einen längeren Zeitraum zuverlässig vorrätig ist. Wenn sich beispielsweise ein Taubenschwarm auf eine Fasanenschütte konzentriert, kann die Futtermenge für eine Woche an einem Tag in deren Kröpfen verschwinden. Ideal ist es, wenn sich in kurzer Entfernung zur Schütte zusätzlich ein Automat befindet.

Bei den Futterautomaten gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Weit verbreitet sind Plastikfässer oder -rohre mit Futterschleusen. Am einfachsten ist es, seitlich mehrere Löcher in das Futterbehältnis zu bohren. Der Nachteil dabei ist, dass das Futter durch herabtropfendes Wasser schimmeln kann. Weiterhin können die Löcher von Ratten durch Fraß geweitet werden, sodass das Futter ganz aus dem Fass ausläuft.

Eher geeignet sind spezielle Futterspiralen oder verschiedene Plexiglastrichter. Ein Vorteil dieser Fütterung ist die gute Sichtbarkeit der Körner und somit eine bessere Annahme. Gut bewährt haben sich die Futterrohre der Firma Funke. Durch das montierte Dreibein sind sie leicht zu transportieren und bieten eine ausreichende Kapazität. Die Futteröffnung ist leicht verstellbar, sodass man Mais und Weizen problemlos ausbringen kann. Der Abstand der Futterlöcher zum Boden verhindert, dass andere Vögel an die Körner kommen.

Dementsprechend sollte der Fasan gedeckt kommen und gehen können. Die Deckung sollte also oben dicht und unten licht sein, damit ihn Greifvögel von oben nicht gefährden können und er Bodenraubwild frühzeitig eräugen kann. Ideale Standorte sind Nadelholzremisen, Fasanenspirae- Anpflanzungen und richtig auf den Stock gesetzte Hecken. Das heißt, dass die Stäucher ungefähr kniehoch angesägt und dann so geknickt werden, dass sie den Boden nicht berühren. Wenn die Hecken sehr dicht sind, sollte ein Teil des Schnittgutes abtransportiert und nur wenige Zweige locker und möglichst hoch über dem Boden aufgeschichtet werden. Transportable Fütterungen können auch in temporären Deckungsflächen wie etwa Senfschlägen aufgestellt werden. Am besten in der Feldmitte, weil Raubwild dadurch das Beutemachen erschwert wird.

Aber wie viele Fütterungen sind ideal? Ganz einfach: je mehr, desto besser! Grundsätzlich sollte in jeder größeren Deckungsfläche eine betrieben werden. Wichtig ist, dass der Fasan auch im Winter seinen Lebensraum großflächig nutzen kann. Wenige Futterstellen führen zu Wildmassierungen, die dem Besatz schaden können. Denn so werden schneller Krankheiten übertragen, und das Raubwild kann effektiver jagen.