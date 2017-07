Blatten mit dem Buchenblatt

Wie funktionierts?

1. Auswahl der Blätter

Sie dürfen nicht zu ledrig sein und keinen gewellten Rand haben, also keine Sonnenblätter sein. Am besten sind Blätter aus dem Halbschatten oder Schatten. Die haben einen glatten,

mit feinen Härchen versehenen Rand. Eher runde erleichtern gegenüber länglichen, das Blatt in Schwingung zu versetzen und so Töne zu erzeugen. Da gepflückte Blätter schnell austrocknen und dann leicht einreißen, sollten Sie sie regelmäßig ersetzen oder in einer mit einem feuchten Papiertaschentuch ausgelegten Schachtel aufbewahren. Neben denen der Buche eignen sich auch andere glattrandige Blätter, etwa von Flieder, Faulbaum oder Heckenkirsche.

2. Vorgehen

Das Blatt wird jeweils mit Daumen und Zeigefinger fixiert und gespannt, jedoch nicht zu stark. Der Abstand von Daumen zu Daumen sollte dabei circa zwei Zentimeter betragen.

Etwa bei einem Drittel von der Blatt-Oberkante wird es auf die Unterlippe, mit der oberen Blatthälfte an die innere Oberlippe gelegt, wobei der obere Blattrand leicht mit der Oberlippe nach außen weggebogen wird. Dann wird behutsam ein Luftstoß gesetzt.