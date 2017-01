Fuchslocker im Eigenbau

In früheren Zeiten war es gang und gäbe, dass der Waidmann sich seine Lockinstrumente

selbst anfertigte. In Mitteleuropa ist außer dem Buchenblatt und dem Grashalm zur Blattjagd sowie dem Reiben eines Korkens auf Glasflaschen zur Imitation von Mäusen nicht viel davon übrig geblieben. Probieren Sie doch mal diesen Locker aus. Denn was gibt es Spannenderes, als wenn ein Rotrock durch Rufe aus einem selbst gebauten Locker zusteht?