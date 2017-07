Im Wendekreis des Bockes

Stich. Mit Blick auf die Verwertbarkeit des Wildbrets ist das eher skeptisch zu beurteilen. Außerdem zieht der Jäger die völlige Aufmerksamkeit des Bockes auf sich. Selbst bei voller Tarnung wird er sich früher oder später durch eine Bewegung verraten. Andere Spezialisten raten, eine frische Rehdecke abseits des Standes über einen Ast zu hängen. In meinen Augen absolut praxisfern. Erstens wird sich die Decke bei schwül-warmer Witterung

in kürzester Zeit mit sämtlichen Insekten der Umgebung „beleben“. Zweitens könnte der Bock bei nicht optimalen Windverhältnissen durch das entstehende „Fäulnisaroma“

in die Flucht geschlagen werden. Drittens: Rehwild ist ein absoluter Bewegungsseher! Eine bewegungslos platzierte Rehwilddecke wird der Bock also kaum wahrnehmen. Nach längerer Recherche werde ich im Internet fündig. Ein schwedischer Jäger zeigt in einem kurzen Trailer, wie er bei der Blattjagd ein Rehkarussell verwendet und dabei tatsächlich Böcke streckt. Die Funktionsweise: ähnlich wie ein Taubenkarussell. Zwei Rehsilhouetten

drehen sich im Kreis. Nachgeahmt wird eine Ricke, die von einem Bock getrieben wird.

Das muss ich haben! Schnell stellt sich heraus, dass es die Erfindung ein Prototyp ist, den es nicht im Handel gibt. Also bleibt nichts anderes übrig, als den Rehkreisel selbst zu bauen. Sofort greife ich zum Telefon und rufe meinen Jagdfreund Uwe Hahn an. Nach kurzer Erklärung ist der passionierte Jäger und Elektroinstallationsmeister sofort Feuer und Flamme. „Komm vorbei, wir machen das!“ Gesagt, getan. In kürzester Zeit werden Ständerwerk, Motor und Arme zu einem stabilen Karussell zusammengebaut. Der Kreisel muss dabei drei wichtige Kriterien erfüllen:

1. möglichst geringes Gewicht,

2. ein leistungsstarker Motor,

3. es musste schnell auf ein praktisches Transportmaß zerlegbar sein.