Bodenjagd auf Dachse

Etwa eine Viertelstunde nach dem Einschliefen beginnt der Bodenjäger, den Hund anzupeilen. Bis dahin hat ein eventuell steckender Fuchs die Möglichkeit zu Hundertprozentige Sicherheit würde das Abspüren rund um die Bauanlage nicht bringen. Anhand der Größe der Einfahrten auf die eine oder andere Art zu schließen, sei ebenso unpräzise, da Dachs und Marderhund sowie Dachs und Fuchs sich unter Umständen größere unterirdische Behausungen teilten. Fuchs und Marderhund stecken dagegen normalerweise nicht in einem Bau. Überlegungen, den Dachs zu schonen, würden außerdem an der jagdlichen Praxis springen. Moderne Telemetriegeräte zeigen den exakten Standort des Erdhundes an. Sie orten bis zu 50 Meter ins Erdreich hinein. „So tief ist natürlich kein Bau“, gibt der Bodenjäger zu verstehen. Es wird immer nur ein Teckel angesetzt, da sich zwei Hunde unter Umständen in der Enge der Röhre gegenseitig behindern oder sogar gefährden. Der Einschlag wird direkt über dem Hund oder kurz dahinter gesetzt. „In Feldbauen ist es manchmal nur ein halber Meter bis zum Teckel“, erklärt der Berufssoldat. Er habe sich aber auch schon mal mehr als zwei Meter auf den

Hund gegraben. Da er nie genau weiß, wie tief es geht, schafft Joisten sich von Anfang

an genügend Platz, um sich später im Einschlag auch bewegen zu können. Ist die Röhre geöffnet, schiebert er mit einem Spaten den Dachs von seinem vorliegenden Teckel ab und nimmt ihn aus dem Bau. Grimbart verharrt meist in seiner (End-) Röhre, bevor der Teckelführer ihm mit der Kurzwaffe den Fangschuss anträgt.

Im Gegensatz zu Bodenjägern in anderen Regionen, baut Frank Joisten die Röhren nicht wieder auf, indem er sie mit Ästen oder sonstigem Material überbrückt. Nach seiner Einschätzung könnte eine solche Konstruktion zusammenbrechen und der leichte, aufgefüllte Sand immer wieder nachrutschen. Stattdessen verfestigt er den Erdaushub im Einschlag soweit dies möglich ist. „Dachs und Fuchs graben die Röhren meist in ein paar Tagen wieder auf“, ist seine Erfahrung. Es sei dann ein ganz natürlicher Bau mit „einsturzsicheren“ Gängen, in der man getrost wieder den Hund einschliefen lassen könnte. Dadurch den Einschlag nicht der gesamte Bau, sondern nur eine Röhre „zerstört“ werde, nimmt das Wild die Höhlen auch recht schnell wieder an. „Vor zwei Jahren habe ich aus einem Bau innerhalb von sechs Wochen und im Abstand von jeweils 14 Tagen zuerst zwei Dachse, dann zwei Marderhunde und später noch einen weiteren Dachs gegraben“, erzählt Frank Joisten. Das Ganze hört sich nicht nur aufwändig an, es kostet in der Praxis auch viel Zeit. „Die Bejagung des Dachses in seiner natürlichen Behausung ist nicht zu vergleichen

mit dem Kontrollieren von Kunstbauen, in denen größtenteils Füchse stecken“, gibt der Wahl-Mecklenburger zu bedenken. In einer Region mit hohen Dachs- und Marderhundbesätzen lebe man einfach mit der Gewissheit, dass in den meisten Fällen gegraben werden muss. Dann schaffe man an einem Wintertag eben „nur“ einen Bau,

und hat meist einen Dachs oder zwei Marderhunde liegen. Seine jährlichen Strecken

fallen daher nicht so üppig aus wie bei so manchem Bodenjäger in einem reinen

„Fuchsrevier“. Durchschnittlich 30 Kreaturen verbucht er in einer Saison, im letzten

Winter waren es sogar 40, mit einem wachsenden Anteil an Marderhunden. Vorher bildeten Fuchs, Dachs und besagter Zuwanderer zu je einem Drittel die Strecke. Dabei dürfen sich die Jäger in Mecklenburg- Vorpommern glücklich schätzen, dass dort die drei großen Raubwildarten ganzjährig bejagt werden können – unter Beachtung der Elterntierregelung. In allen anderen Bundesländern wird der Dachs zum Beginn der Bodenjagdsaison im November bereits wieder geschont. Die „Graberei“ tut Joistens Bodenjagdpassion

keinen Abbruch. Der gebürtige Rheinländer hat sich Anfang der 90er Jahre als Bundeswehrsoldat in die Region versetzen lassen – gerade wegen der Möglichkeit,

mit seinen Teckeln zu arbeiten. Inzwischen sind es fünf, die er für die Jagd, aber auch zur Zucht einsetzt. Mit „Fliege vom Gesselner Feld“ besitzen Frank Joisten und seine Frau Ulrike in ihrem Zwinger „vom Oderhaff“ einen Zwergrauhaarteckel, der den Titel „Internationaler Arbeitschampion“ tragen darf – eine der höchsten Auszeichnungen unter Teckelleuten,

und bei „Zwergen“ obendrein eine Seltenheit. Gute Erdhunde sind das A und O bei der

Bodenjagd. Dass solche aus einer jagdlichen Leistungszucht stammen müssen, ist für

Frank Joisten als Vorsitzender der Gruppe Torgelow im Deutschen Teckelklub (DTK) überhaupt keine Frage. Die Eigenschaften eines Teckels für die Dachsbejagung lassen sich vielleicht mit dem Ausdruck „angemessene Wildschärfe“ umschreiben, meint er. Die Hunde

dürften nicht so rabiat sein, dass sie ständig den Kontakt mit Grimbart suchen. Im Gegensatz dazu sollte der Höhlenbewohner auch nie das Gefühl haben, dass vor ihm nur ein Kläffer liegt, von dem keine Gefahr ausgeht. Er muss Schmalzmann also auch schon mal zwicken, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren. Dabei sollte der Erdhund

immer wissen, wo das „ungefährliche Ende“ beim Raubwild ist.