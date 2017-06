Baujagdundfälle

Einzelfälle nach gleichem Muster

Von unüberlegtem Verhalten am Bau kann auch der niedersächsische Baujagdspezialist

Claas Janssen berichten: „Bei einer Jagd auf Füchse im Strohlager springt Reineke

aus den Ballen, verhofft jedoch nach zwei, drei Metern. Der Schütze will vermeiden,

dass der Fuchs die Strohballen wieder annimmt und schießt übereilt. Der Fuchs sieht die Bewegung, flüchtet und anstelle des Fuchses liegt bei der Schussabgabe der nacheilende Bauhund in der Schrotgarbe. Er ist sofort tot. Das Gleiche passiert auch schnell am Kunstbau, wenn die Schützen nicht genügend Nerven beweisen und den Fuchs zu nahe am Ausgang beschießen, anstatt ihn erst einmal einige Meter laufen zu lassen. Um das zu vermeiden, stelle ich die Schützen, wenn möglich, so ab, dass sie die Eingänge der Röhren erst gar nicht sehen, und gebe Anweisung, nur vom Bau weg nach außen zu schießen.“

Doch letztlich nützen alle Anweisungen nichts, wenn Mitjäger sie nicht befolgen oder grob missachten. So erging es auch Alexander Geßler aus Ravensburg: „Trotz meiner klaren Ansage, dass in keinem Fall auf den Bau geschossen wird, hat Anfang Februar ein Schütze selbiges getan und dabei meine junge Parson Russell Hündin verletzt.“ In einem kleinen

Naturbau mit zwei Röhren in einem Steilhang sprang ein Fuchs aus der untersten Einfahrt,

um sofort wieder in der zwei Meter oberhalb liegenden Röhre zu verschwinden.

In diesem Moment krümmte ein Schütze den Finger und im Knall lag statt des Rotrocks

die klagende Hündin, die im selben Moment aus der untersten Röhre gesprungen

war. Die Hündin überlebte den Schuss nur knapp. Sieben Schrotkörner saßen auf dem

Körper des Terriers. Zwei hatten die Magenwand durchschlagen und wurden später

wieder ausgeschieden, eines steckte in der Magenwand und wurde operativ entfernt.

Weitere Schrote saßen in Brustbein und Muskulatur. Geßler hat daraus Konsequenzen

gezogen: „In Zukunft stelle ich in unmittelbarer Nähe zum Bau nur noch Hundeführer ab. Ganz gleich, welchen Hund sie führen und ob dieser mit von der Partie ist oder nicht. Denn was es heißt, wenn der eigene Vierläufer verletzt oder gar getötet wird, können oft leider

nur Hundeleute nachvollziehen. Personen, die sich nicht zügeln können, sollen lieber

zuhause bleiben. Da zählt auch kein Argument eines Jagdpächters, der sich gegenüber

seinen Mitjägern verpflichtet fühlt, sie zur Baujagd mitzunehmen. Die Jagdleitung

am Bau hat stets der Hundeführer!“