Erste Hilfe am Bau

3. Ausgebrochene Zähne

In Ausnahmefällen verbeißen sich Angreifer und Fuchs so sehr, dass Zähne ausgebissen werden. Bei dieser Verletzung blutet der Vierläufer nach Verlassen des Baues aus dem Fang oder lässt durch auffälliges Zungenspiel erkennen, dass irgend etwas im Maul nicht in Ordnung ist. Ein Blick in den Fang schafft Klarheit. Sind Zähne vollständig abgebrochen,

muss ein Tierarzt klären, ob eine Füllung oder Extraktion notwendig ist, oder ob man das Ganze so belassen kann. Ist der Zahn aus dem Kiefer ausgebrochen, kann ihn ein sofortiger tierärztlicher Eingriffhäufig noch retten.

4. Erschöpfung

Manche Bauhunde verausgaben sich bei ihrer Passion derart, dass sie völlig erschöpft

wieder aus dem Bau kommen. Erkennbar ist dies an einer allgemeinen Schlaffheit. Der Hund mag meisten nicht mehr laufen, legt sich hin und ist zu nichts mehr zu bewegen.

Grund für diese Erschöpfungszustände ist ein akuter Zuckermangel. Dieser entsteht, wenn die Muskulatur bei den Kämpfen sämtliche Energieträger aufgezehrt hat. Ein weiterer Jagdeinsatz am selben Tag muss unter solchen Umständen unterbleiben, kann doch eine massive Unterzuckerung schnell zum Tod des Vierläufers führen. Deshalb gilt: sofort Zucker zuführen und umgehend einen Tierarzt aufsuchen, wenn sich der Zustand nicht in

kurzer Zeit bessert. Am besten eignet sich Traubenzucker, den man in Wasser auflöst und dem Hund vorsichtig über eine Spritze in die Lefzentasche einflößt. So wird verhindert, dass sich der Hund verschluckt. Da Traubenzucker extrem gut resorbiert wird, genügt

meist schon Stück davon, um den Hund wieder mit frischer Energie zu versorgen. Flankierend ist er in eine Decke einzuwickeln, da bei niedrigen Temperaturen zusätzlich

Energie für die Wärmebildung verlorengeht.

5. Räude

Manchmal ist die Baujagd längst vorbei und die Folgen sind trotzdem noch spürbar.

Dies gilt besonders für die Räude. Bei dieser parasitären Erkrankung graben sich die Milben in die obersten Hautschichten ein und verursachen dadurch heftigen Juckreiz. Die Krankheit ist unter Füchsen weit verbreitet, so dass die Milben bei intensivem Körperkontakt im

Bau leicht auf die Erdhunde übertragen werden. Die Folge ist ein massiver Juckreiz, der

einige Tage nach der Baujagd beginnt. Häufig sind dabei zunächst weder Hautveränderungen noch Haarausfall festzustellen. Bei einem Tierarztbesuch sollte

der Jäger den Veterinär auf die vorhergegangene Baujagd aufmerksam machen, da die Symptome oft einer Allergie ähneln. Deren Behandlung erfordert eine aufwändige Diagnostik. Der Milbenbefall dagegen lässt sich häufig durch einen einzelnen Bluttest oder die Untersuchung einer kleinen Hautprobe nachweisen und ist vom Tierarzt gut zu

behandeln.