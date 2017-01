Die Schlauen durchschauen

Noch sitzen die beiden Jäger in der Dunkelheit. Alles ist vorbereitet. Vor ihrem Tarnstand auf der frisch gemähten Wiese stehen dreißig beflockte Lockkrähen. Dazwischen surren im immer gleichen Rhythmus zwei Krähenmagnete. In der niedrigen Schwarzdornhecke neben dem Schirm sind Wächterkrähen platziert. Die Jäger selbst tragen Camouflage kleidung, Handschuhe und ein Gesichtsnetz. Dass die Krähen diesen Revierteil mögen, haben die letzten Kontrollfahrten bewiesen. Alles passt. Es beginnt zu dämmern. Der Ruf einer Rabenkrähe zerreißt die morgendliche Stille – ein zweiter, ein dritter folgen. Ein Lockruf des Jägers ist die Antwort. Am Horizont heben sich immer deutlicher die Silhouetten zweier Krähen ab. Sie streichen direkt auf das Lockbild zu. Noch 70 Meter, 60 Meter. Gleich sind die beiden in Schussdistanz für die 2,7-Millimeter- Schrote. Die Jäger verhalten sich absolut ruhig, bereit, in den Anschlag zu schnellen. 50 Meter Entfernung – ein kurzes „Kräh“ und die schwarzen Gesellen drehen ab. Nichts passt. Was ging schief? Der Blick über den Schirmrand verrät es: Ein Plastikvogel liegt mitten im Lockbild auf der Seite. Der Aufbau musste schnell gehen.

Krähenvögel mit jagdlichen Mitteln zu überlisten, ist keine leichte Aufgabe. Der kleinste Fehler, sei es beim Aufbau des Lockbilds, der Tarnung oder schlichtweg der Platzwahl, macht sich gleich bemerkbar. Nicht umsonst bezeichnen Biologen dieses Flugwild respektvoll als „gefiederte Affen“, da sie zu erstaunlichen Intelligenzleistungen fähig sind. Einige ihrer Verhaltensweisen zeugen wahrscheinlich sogar davon, dass sie in gewissem Maße einen Bezug zwischen Ursache und Wirkung herstellen können.

In Tokio sorgten Dschungelkrähen, nahe Verwandte unserer Rabenkrähen, für Schlagzeilen. Sie machten sich zum Knacken gesammelter Nüsse den Verkehr der Großstadt zunutze. Die Krähen erkannten, dass bei roten Ampeln die rollende Autolawine für kurze Zeit zum Erliegen kommt. In diesem kleinen Zeitfenster streichen die Krähen von ihrer Ansitzwarte auf die Straße, legen die Nüsse ab und ziehen sich zurück, um in der nächsten Rotphase die überfahrenen und offen liegenden Kerne zu holen. Ein ähnliches Verhalten wurde auch bei Rabenkrähen in deutschen Städten beobachtet.