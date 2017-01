WELPENKAUF Einmal gekauft …

Der Weg zum treuen, vierläufigen Begleiter ist oft länger und problematischer, als sich mancher im ersten Moment vorstellt. Zuerst muss die Frage der Rasse und des Geschlechts beantwortet sowie ein Zwinger gefunden werden. Sind diese ersten Schritte getan, werden die Welpen besichtigt. Wenn nun ein kleines behaartes Wesen mit hochgezogener Stirn und großen Augen unsicher auf den überproportial großen Branten hin- und hertappst, fällt die Entscheidung oft schnell und es heißt: „Den nehme ich!“ Die Reichweite dieser – auf den ersten Blick – harmlosen drei Worte wird oft unterschätzt. Ist nämlich der Züchter einverstanden, und ist man sich zudem über den Kaufpreis einig, wurde ein Kaufvertrag geschlossen, von dem man sich in der Regel nicht mehr lösen kann. In den weitaus meisten Fällen reicht ein solcher mündlicher Kaufvertrag über einen Welpen aus, da beide Vertragsparteien mit den jeweils erhaltenen Leistungen der Gegenseite (Geld bzw. Hund) zufrieden sind. Erfüllen sich die Vorstellungen und Erwartungen jedoch nicht, können schnell Streitigkeiten entstehen. Die Gründe können vielschichtig sein. Stellt sich zum Beispiel heraus, dass der Käufer die Entscheidung

ohne seine Familie getroffen hat und dem Züchter „absagt“, wird dieser angesichts der etwaigen Gefahr , einen Hund behalten zu müssen, nicht begeistert über das Verhalten des Käufers sein.

Aber auch in der Sphäre des Züchters lauern Risiken, die durchaus geeignet sind, ein juristisches Nachspiel zu begründen. Regelmäßig ist dies der Fall, wenn der Hund an einer Krankheit leidet. Wie die Vergangenheit zeigt, sind gerichtliche Auseinandersetzungen nach einem Hundekauf gar nicht so selten.