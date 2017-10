Fit für die Drückjagd, Teil 2

Hinweise zum Trainieren im Schießkino

1. Höherer Trainingseffekt durch trockenes Mitrichten. In der Schießrotation übt der Jäger den Ablauf auf die Leinwand mit entladener Waffe, während ein anderer schießt. Danach

schießt er selbst, und eine andere Person beginnt mit dem Trockentraining.

2. Kinos verleiten zum „Herumballern“. Der Trainingseffekt ist am höchsten, wenn man sich an seinen Plan hält. Die einzelnen Filmequenzen sollten dreimal geschossen werden. Wer

nach jeder Sequenz den Film wechselt, kann seine Fehler nie abstellen.

3. Die Videos sollten so eingestellt sein, dass der Film nach dem Treffer weiterläuft. Stoppt die Szene, sieht der Schütze den Ablauf nach der Schussabgabe als beendet an. Er zielt nicht mehr nach und repetiert nicht im Anschlag. Das ist praxisfern.

4. Einsatz von Pufferpatronen. Laden durch eine andere Person (der Schütze weiß nicht wann eine Pufferpatrone abgeschlagen wird).

Im nächsten Artikel der Serie steht speziell die Schießpraxis während der Drückjagd im Vordergrund.