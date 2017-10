Im Auf und Ab der Geschichte

Oberförster Schall regte den Bau von Dämmen sowie über das ganze Revier Tawellningken und Ibenhorst verteilte Hügel und Polder und deren Bepflanzung mit Weiden zum Schutz der Elche und zur Äsungsverbesserung an. Diese Maßnahmen waren sehr weitsichtig und stabilisierten die Elchbestände. Nach der Bildung der fast 8 000 Hektar großen Oberförsterei Tawellningken verlegte sich der Schwerpunkt der Elchhege und -jagd dorthin. Der Ausbau des Forsthauses Pait zum kaiserlichen Jagdhaus mag diese Schwerpunktverlagerung noch gefördert haben. Oberförster Ernst Meyer, der am 1. Januar 1904 die Oberförsterei Tawellningken übernahm, ist wohl derjenige Forstbeamte der Kaiserzeit, der sich die größten Verdienste um die Elchhege erworben hat. Er war der Begründer der „Hege mit der Büchse“. Den vereinten Bemühungen Meyers, Wrobels und von Koylinski ist es zu verdanken, dass sich vernünftige Grundsätze für die Elchhege durchsetzten und in gesetzlichen Regelungen ihren Ausdruck fanden.

Um 1900 wurden in ganz Ostpreußen 390 Elche gezählt. 1905 wahren es bereits 700. In den Staatswaldungen traten dadurch verstärkt Wildschäden auf, dem durch radikalen Abschuss begegnet wurde. Durch die Jägerkreise Ostpreußens ging ein Aufschrei des Entsetzens und der Empörung. Daraufhin wurden 1906 Elchhege-Gesetze durch Kaiser Wilhelm II. erlassen. Man versuchte, die Probleme zwischen Wildschaden und Jagd zu entspannen und die Elch-Bestände auf ein erträgliches Maß einzupegeln. Wilhelm II. waidwerkte nur wenige Male auf den Elchhirsch. Am 16. September 1904 und am 20. September 1904 erlegte der Kaiser zwei Schaufler, die aber nur als Hirsche „zweiter Klasse“ eingestuft wurden. Danach hielt sich der Kaiser nur noch 1907 und 1910 zur Elchjagd im Jagdhaus Pait auf. Den stärksten Elch, einen 22-Ender, erlegte am 15. September 1912 der preußische Landwirtschaftsminister Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser in Tawellningken. Dieser kapitale Schaufler war als Kopie jahrelang am Giebel des Jagdhauses Pait zu bewundern. Das Original befindet sich heute im Besitz des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg. Als letzter Vertreter des kaiserlichen Deutschlands erlegte 1915 unter der Führung von Oberförster Borggreve Generalfeldmarschall von Hindenburg einen starken Schaufler mit 282 Punkten in Nemonien. Meyer und Wrobel fielen im Ersten Weltkrieg, andere Heger und Jäger setzten das Werk im Sinne dieser hervorragenden Forstbeamten fort. 1919 übernahm Forstmeister Bruno Orlowski Tawellningken. Durch das nach dem 1. Weltkrieg verstärkt auftretende Wilderei-Unwesen war der Bestand an Elchen in ganz Ostpreußen auf unter 200 gesunken.