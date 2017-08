Innig verbunden

Aus physischer Sicht sind Kälber ab der Brunft im September und Oktober von ihrem Muttertier unabhängig, denn das Kalb ist dann nicht mehr auf Milch angewiesen. Seine Wiederkäufunktion ist voll ausgebildet, und die Äsung reicht zur Ernährung aus. Eine danach stattfindende Säugung hat mehr eine soziale Funktion, ist aber ernährungsbedingt nicht notwendig. Gesteuert über die Länge des Tageslichtes wird die Milchproduktion so gar schon vor der Brunft verringert, um den Eisprung zu fördern. Fehlen bei der Brunft aber alte, erfahrene Hirsche, werden die Alttiere zwar beschlagen, oft allerdings erst beim zweiten oder dritten Eisprung, der sich nach elf bis 15 Tagen wiederholt. Eine lange Brunft ist daher ein Indiz für das Fehlen reifer Hirsche. Die Alttiere werden spät beschlagen, die Kälber wegen der konstanten Tragzeit spät geboren und dann, wegen des erwähnten „Versiegens der Milch“ ab der Brunft, nicht lange genug gesäugt. Sie bleiben unterernährt und kommen sehr oft nur schwach in den Winter. Nun entsteht ein Teufelskreis, der für das Reh in dieser Form nicht entstehen könnte. Bei Rehen gibt es nämlich nur einen Eisprung. Klappt es beim ersten Mal im Juli/August nicht, bleibt diese Geiß ein Jahr ohne Kitz und trocken. Bei der spätherbstlichen „Scheinbrunft“ beschlagen Böcke die zur Brunft noch nicht geschlechtsreif gewesenen Schmalrehe oder die frühreifen Kitze des Jahres. Ein weiterer Aspekt ist also für die Überlebenschance und Gesundheit der Rotkälber unentbehrlich: Alte, erfahrene Hirsche müssen an der Brunft teilhaben.