Sonntagnacht haben zwei Jäger im Landkreis Saalfeld (Thüringen) zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Jäger abends im Revier unterwegs. Statt Wild kamen ihnen zwei verdächtige Männer in Anblick, die gerade in die am Wald gelegene Agrargenossenschaft einbrachen und sich an den Strohballen zu schaffen machten. Die 63 und 69 Jahre alten Waidmänner stellten die Einbrecher und alarmierten die Polizei. ln