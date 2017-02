Jogger attackiert Förster mit Stein

Zuerst beschimpfte er den Forstbeamten lauthals, ehe er mit seinen Fäusten mehrfach auf die Motorhaube des Wagens trommelte und anschließend mit einem Schlag den linken Außenspiegel einklappte. Der Förster versuchte, dem Mann klar zu machen, dass er berechtigt ist, diesen Weg zu befahren. Das Forstschild, was deutlich auf dem Armaturenbrett zu sehen war, ignorierte der Jogger aber. Der Forstmann fühlte sich bedroht und alarmierte die Polizei. Daraufhin joggte der Sportler wieder los.

Als der Forstbedienstete kurze Zeit später in Schritttempo am Jogger vorbeifahren wollte, nahm der sich einen Stein und warf gezielt in Richtung Kopf des Fahrers. Dabei zersprang das Seitenfenster. Der 46-jährige Förster konnte noch rechtzeitig ausweichen. Der Sportler floh anschließend über ein freies Feld in Richtung Puchheim.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den derzeit noch unbekannten Jogger eingeleitet.

Personenbeschreibung des Joggers:

Circa 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 30 Jahre, schlank, schwarze Haare mit Locken, südländischer Typ, kein Bart, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit grauer Jogginghose, heller Kapuzenjacke mit roter Aufschrift, trug schwarze Kopfhörer, die die Ohren komplett verdeckten. Besonderheit: sehr selbstsicheres provozierendes Auftreten, angeblich Kampfsportler.

Wer Angaben zu dem beschriebenen Mann machen kann, wird gebeten sich bei der Germeringer Polizei unter der Telefonnummer 089 8941 57 110 zu melden. ln