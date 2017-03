Optik – IWA OutdoorClassics 2017

Die Firma LIEMKE bietet erstmalig eine Wärmebildoptik mit 640×480 Pixel (307.2000

Detektorzellen) und 12μm Pitch an. Die Optik ist eine Eigenentwicklung deren Fertigung in

Deutschland erfolgt. Vertrieben unter dem Namen Bussard-35 verfügt die Optik über einen

VOx Detektor und ist führend in seiner Leistungsklasse. Standardmässig wird die Optik mit einer 35mm Linse geliefert und hat somit eine optimale Konfiguration für Reichweite und Sehfeld. 60Hz Bildfrequenz garantieren faszinierende Bilder in Echtzeit. Vier AA-Batterien liefern eine Dauerbetriebszeit von mindestens acht Stunden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bussard-35.de