Schleswig-Holstein/ Rheinland-Pfalz: Personalkarussell bei Landesjagdverbänden

Bei den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wechselt das Personal in der Geschäftsführung. So wird Andreas Schober, derzeit Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein, ab dem 1. Januar 2018 diese Position beim Landesjagdverband Rheinland-Pfalz wahrnehmen. Er folgt auf Erhard Bäder, der im Mai 2018 nach 27 Jahren als LJV-Geschäftsführer in Rheinland-Pfalz den Ruhestand antreten wird.