Verirrte Rehe

In einem Wohngebiet von Ochsenhausen (Baden-Württemberg) hatte sich ein Reh in einen zwei bis drei Meter tiefen Kellerabgang verirrt. Über die Wendeltreppe kam es selbständig jedoch nicht mehr hoch. Die Feuerwehr barg das Stück mit einer Decke. Ein Jäger untersuchte das Wild und entließ es an einer geeigneten Stelle im Wald. ln