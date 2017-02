Reineke greift Polizisten an

Beim Eintreffen des Streifenwagens überquerte Reineke gerade die Straße und behinderte den Verkehr. Die Beamten folgten ihm in einen Garten. Dort griff der aggressive Fuchs den Polizisten an, der sich zunächst mit dem Fuß wehrte. Um weitere Angriffe zu vermeiden, gab der Beamte einen Schuss ab. Dabei traf er das Stück jedoch am Lauf. Der gleichzeitig hinzugerufene Jagdpächter musste den Fuchs erlösen. Der Kadaver wurde zur Untersuchung dem Veterinäramt übergeben. ln