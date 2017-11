Sturm im Wasserglas – Jagdbefriedung

Aber selbst Zahlungsbereitschaft, die lautersten Motive und eine jahrelange vegane Ernährungsweise sind nicht immer Voraussetzung, Hörnerklang und Pulverdampf vom eigenen Grundstück verbannen zu können. Denn die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen, der Schutz vor übermäßigen Wildschäden und Tierseuchen sowie Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege müssen sichergestellt bleiben – bezogen auf den gesamten jeweiligen Jagdbezirk. Anzuhören sind dazu die Jagdgenossenschaft, der Jagdpächter, die angrenzenden Grundeigentümer, der Jagdbeirat sowie die Träger öffentlicher Belange. Eine Befriedung soll außerdem erst mit Ende des laufenden Jagdpachtvertrages erfolgen. Im Ausnahmefall kann die Jagdgenossenschaft vom Antragsteller den Ersatz des Schadens verlangen, der ihr durch die vorzeitige Befriedung entsteht.

Die Befriedung erlischt, wenn der Grund und Boden verkauft wird, und ist zudem an die Person gebunden. Dagegen haben besonders Naturschutzverbände protestiert. Sie besitzen oft große zusammenhängende Flächen. Dem DJV hingegen ist wichtig, an der bisherigen Praxis festzuhalten. „Juristische Personen haben kein Gewissen und können sich deshalb auch nicht auf das EGMR-Urteil berufen. Diesen Grundsatz gilt es zu erhalten. Wir müssen aufpassen, dass die strengen Kriterien nicht aufgeweicht werden. Das EGMR-Urteil darf nicht der Einstieg zum Ausstieg aus dem Reviersystem sein“, so Reinwald.

Für manchen Jäger ist das Thema zudem ein weiterer Beleg dafür, dass die Grünröcke am Ende immer die Dummen sind: Den emotionsgeladenen Tierschützern schießen sie zu viel, fanatischen Waldschützern zu wenig.

Die Revierinhaber aber können in aller Regel gut damit umgehen, wenn vereinzelt fast immer nur wenige Hektar große Areale befriedet werden. „Die Jagdpraxis und die Strecke beeinflusst das nicht. Wir betreten die Fläche einfach nicht“, sagt Rudolf Bodi. Sein Revier im münsterländischen Ladbergen war vor zwei Jahren als eines der ersten, wenn nicht als erstes in Nordrhein-Westfalen, betroffen. Um knapp zehn auf gut 200 Hektar schrumpfte das Niederwildrevier mit regelmäßigem Damwildvorkommen. Der Eigentümer, ein regional bekannter Comedian, ließ sich anschließend landesweit in den Medien feiern und beklagte, niemand in der Genossenschaft habe am Ende mehr neben ihm sitzen wollen: „Viele haben mich angegiftet, mich gefragt, was ich mich denn so aufspielen würde.“

Nachahmer fand er vor Ort nicht. „Er hat keinen Rückhalt bei den anderen Grundstücksbesitzern und ist ein absoluter Einzelkämpfer“, bestätigt Hegeringleiterin Anja Snethkamp. Aus ihrer Sicht liegt das auch daran, dass viele Flächenbesitzer jagende Bauern sind. Bei denen stößt jeder Akt der Entsolidarisierung auf wenig Gegenliebe.