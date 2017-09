Ansitz in Augenhöhe

Nachdem der Schirm ausgerichtet ist, schrauben wir den Ständer A5 (105x7x5 cm) von innen auf E3. Die lichte Weite von A2 zu A5 beträgt dabei 50 Zentimeter. In Höhe von B3 schrauben wir nun G (58x5x5 cm) auf A4 und A5. G schließt mit B3 ab. Die Sitzbrettauflage-Kanthölzer F werden im nächsten Schritt an den Ständern befestigt (Ständerende zu Oberkante F beträgt 40 cm). F1 (112x6x4 cm) schrauben wir an die Innenseite von A1 und A3. F1 schließt mit der Außenkante von A ab. An der Einstiegsseite verbinden wir in gleicher Höhe die Ständer A4 und A5 innenseitig mit F2 (56x6x4 cm). Auf F1 und F2 schrauben wir nun das Sitzbrett J (112x30x4 cm). J schließt an seiner Vorderkante mit der Ständerkante von A5 ab. Im nächsten Schritt bringen wir die Sichtblende H (116x20x2,5 cm) an den Ständern an. H1 verbindet dabei A2 und A4, H2 die Hölzer A1 und A3. Die Blende schließt nach oben hin mit den Ständerenden ab. Der Schirm kann wegen der Blende nur in gebeugter Haltung betreten werden. H1 gibt dem Schirm eine zusätzliche Stabilität. Soll der Einstieg in den Schirm ungehindert erfolgen, muss A5

die gleiche Länge aufweisen wie die übrigen Ständer, und H1 muss eingekürzt werden.

Gleichzeitig muss F2 so verlängert werden, dass die Dachlatte auf A2 geschraubt werden kann. Damit der Waidmann im Schirm bequem sitzen kann, ist eine Rückenlehne unbedingt erforderlich. Hierfür schrauben wir die beiden abgeschrägten Dachlatten K (78x6x4 cm) mit ihrer Stirnseite auf F und mit ihrer breiten Seite (6 cm) an den jeweiligen Ständer A. K liegt im oberen Bereich auf B3 auf. Das untere Ende von K schrauben wir 2,5 Zentimeter von J auf F auf. Damit ist die Schräge der Rückenlehne festgelegt. Für diese verwenden wir fünf Bretter L (112x10x2,5 cm), die in gleichem Abstand auf K aufgeschraubt werden. L1 befestigen wir in einem Abstand von 11 Zentimetern (vom unteren Ende von K gemessen) auf K. Zwischen jedem folgenden Rückenlehnenbrett bleiben zwei Zentimeter Luft. Zum Abschluss fertigen wir noch die Verriegelung des Einstieges. Hierzu schrauben wir das Kantholz M (23x7x5 cm) direkt unter G auf A5. Auf M befestigen wir nachfolgend des Brett N (29x7x2,5 cm), es schließt mit der Oberkante von G ab. Die Verriegelung O (62x5x5 cm) bringen wir mit Hilfe einer dicken Schraube in gleicher Höhe wie B2 an den Ständer A2 an. Bedingt durch die Schraube lässt sich O nach oben hin aufklappen und gibt den Einstieg frei. Nun fehlen nur noch der Anstrich mit einem Holzschutzmittel und die Tarnung.