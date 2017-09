Bayern: Personalwechsel im Forst

Einer der Brennpunkte in Sachen Wild und Wald in Bayern, der Betrieb Schliersee des Unternehmens Bayerische Staatsforsten (BaySF), geht wieder in neue Hände über. Nach nur zwei Jahren kehrt Leiter Christoph Baudisch in die Zentrale der Bayerischen Staatsforsten nach Regensburg zurück – aus familiären Gründen.