Die Rehe vom Rosenkogel

Zum Verhalten von Rehwild findet man in Jagdzeitschriften und in der Rehwildliteratur wenig, und noch ärmer wird die Ausbeute, wenn es um das weibliche Wild geht. Grund genug für die das Projekt betreuenden Wildbiologen Dr. Hubert Zeiler und Dr. Dr. Veronika Grünschachner-Berger, den Fokus besonders auf das weibliche Rehwild zu legen. Erst im weiteren Verlauf wurden auch Rehböcke mit einbezogen. Die Forschungsreviere stellte Franz Meran in seiner Forstverwaltung Stainz (Steiernmark) zur Verfügung. Dort zeichnete Oberförster Helmut Fladenhofer – passionierter Jäger sowie Wildtierfotograf – für das Projekt verantwortlich. Er und die Wildbiologen hefteten sich mit zahlreichen fleißigen Helfern an die Fährten der „Rehe vom Rosenkogel“.

Rehe sind schwer zu beobachten. Doch dank neuester, sehr genauer Telemetrie-Technologie lassen sich die Ergebnisse gut in Wort und Bild darstellen sowie die Aktivitätsdaten der Reh speichern. Abgesehen von deren Fang in Holz-Kastenfallen sind in der Folge keine weiteren Störungen nötig. Zur Gewöhnung waren die Fallen bereits im August in der Nähe von Fütterungen aufgestellt worden. Gut einen Monat später startete der Fang. Um die Raumnutzung des Rehwildes zu erklären, wurde das Untersuchungsgebiet nach Bestandseinheiten kartiert.

Vom 14. September 2007 bis 26. März 2010 wurden insgesamt 44 Rehe (acht Bockkitze, sieben Rickenkitze, fünf Jährlinge, zehn Ricken und 14 mehrjährige Böcke) in drei Saisonen gefangen und markiert. Gefangen wurde nur in kürzeren Perioden im Winterhalbjahr. Von Januar 2008 bis Januar 2009 waren im Durchschnitt in jedem Monat 25 Rehe markiert (von 22 bis 32 Stück.).