Unglaublich abnorm

Es passierte kurz vor dem Fegen

Bei genauer Betrachtung zeigte sich, dass an der rechten Stange der geperlte Kranz der Rose zwischen den Stangen auf etwa vier Zentimeter Länge fehlte. Der darunter liegende Stangen-Knochen war – wie das Stück Schädelknochen – auch nach oben etwa vier Zentimeter blank. Diese eindeutige Verletzung hatte sich der Hirsch vermutlich kurz vor dem Fegen zugezogen. Durch die Verletzung zwischen den Stangen sind am Schädelknochen unter und neben beiden Stangen so genannte Haarbrüche (Fissuren) in der äußeren Schicht des Schädelknochens entstanden. In diesen Fissuren hat sich beim Fegen eine neue Demarkations-Schicht neben und unter der normalen gebildet und zu einem regulären, allerdings großflächigeren Abwerfen geführt. Warum hat sich diese Demarkations-Schicht in den Haarbrüchen, also an falscher Stelle, gebildet?