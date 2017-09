Edelwildhege der Zukunft

Die in dieser Form absolut neue Art der Zusammenarbeit aller Beteiligten bei unabhängiger wissenschaftlicher Beratung im Hintergrund erlaubte es, das fachlich anspruchsvolle Thema von „un-ten nach oben“ zu erarbeiten, statt – wie bislang meist üblich – „von oben“ zu verordnen. Die Themen der Arbeitskreise wurden durch die einzelnen Interessengruppen bestimmt. Jeder hatte die Möglichkeit, die drei für seine Organisation wichtigsten Punkte zu benennen. Dies führte dazu, dass sich die Bereiche „Rotwildgebiete“, „Rolle der Hegegemeinschaften“, „Bestandserfassung“ und „Jagdzeiten“ als Kernthemen herauskristallisierten und intensiv in professionell moderierten Arbeitskreisen diskutiert wurden. Weitere Anregungen, die die Teilnehmer eingebracht hatten, wurden von einem unabhängigen Expertenteam der Technischen Universität Dresden gesammelt, aufbereitet und ebenfalls in das Konzept integriert. Als Resultat liegen nun wichtige Eckpunkte für ein tragfähiges, fachlich fundiertes Bewirtschaftungskonzept für das Rotwild vor, das jederzeit in Gesetze und Verordnungen einfließen kann. Rotwild befindet sich in vielen Bundesländern in einer ausgesprochen schwierigen Lage. Mancherorts erfüllt es Kriterien der Roten Listen. Schuld sind Landschaftszerschneidung und die Begrenzung auf sogenannte Bewirtschaftungsgebiete. Hinzu kommt, dass es sich bei den Rotwildbewirtschaftungs-gebieten um waldreiche Regionen handelt. Wurden diese früher nur als Sommereinstände genutzt, besiedelt sie das Edelwild heute ganzjährig. Große Teile Sachsens sind derzeit rotwildfrei oder werden nur gelegentlich von einzelnen Stücken zeitweise besiedelt oder durchwandert. Aus rechtlicher wie aus biologischer Sicht ist diese Situation verbesserungsbedürftig. Darüber hinaus existieren weitere Probleme: lange Jagdzeiten bis in den Winter hinein, eine kleinflächige, revierweise Abschussplanung und -erfüllung bei fehlenden oder unsicheren Daten zu den Beständen sowie mangelnde fachliche

Jagdpraxis. Folgende Empfehlungen wurden aus dem Projekt entwickelt: In Zukunft soll in Sachsen auf festgeschriebene Rotwildgebiete verzichtet werden. Flächen- deckende Bejagungspläne sollen sie ersetzen. Ein noch zu erarbeitendes Netz an Wanderkorridoren für große Säugetiere mit der Leitart Rotwild wird diesen Ansatz unterstützen. Der landesweite Bestand soll auf dem gegenwärtigen Niveau gehalten werden. Rotwild erhält durch diese Maßnahmen Gelegenheit, seinen Lebensraum weitgehend frei zu wählen. Gleichzeitig bleiben die Interessen von Land- und Forstwirtschaft gewahrt.