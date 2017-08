Hermann Löns – Der andere Heidjer

Am nächsten Morgen rückt seine Einheit in der Nähe der Zuckerfabrik von Loivre, zehn Kilometer nördlich von Reims, gegen französische Alpenjäger vor. Im Sturmangriff sollen die Stellungen der Franzosen genommen werden, doch die Gegenwehr ist heftig. Ein Kamerad von Löns beschreibt dessen Ende: „Mir gelang es, einen etwas vor mir liegenden Granattrichter zu erreichen. In diesem Augenblick sah ich, wie Hermann Löns fiel, und zwar direkt auf das Gesicht.“ Löns‘ erster Kampfeinsatz ist damit auch sein letzter. Vermutlich

durch Kopf- oder Herzschuss stirbt der Schriftsteller, der zu Kriegsbeginn geschrieben hatte: „Das Leben ist so schön jetzt, dass es sich lohnt zu sterben! Was bin ich froh, dass ich mich 1911 nicht erschoss!“ Der Hinweis auf die Selbstmordgedanken verweist auf die düsteren Kapitel im Leben des Dichters. Diese wurden von einigen Löns-Freunden in der

nach seinem Tod verstärkt einsetzenden Verklärung gern ausgeblendet oder umgedeutet.

Der am 29. August 1866 im westpreußischen Culm als erstes von vierzehn Kindern geborene Löns wächst nach Übersiedlung der Familie in Deutsch-Krone an den Ausläufern der Tucheler Heide auf. Dort durchstreift er als naturinteressierter Schuljunge die Felder

und Wälder. Dabei eignet er sich bereits ein umfangreiches Wissen um Flora und Fauna seiner Heimat an.

Nach dem im zweiten Anlauf bestandenen Abitur in Münster, die Familie Löns ist erneut umgezogen, schreibt er sich entgegen seiner naturwissenschaftlichen Interessen auf Wunsch des Vaters zunächst in Münster, dann in Greifswald für Medizin ein. Doch schon bald tritt ein Problem auf, mit dem sich Löns während seines ganzen Lebens immer wieder herumschlägt: Er neigt zu Alkoholexzessen. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass es zum Bruch mit dem Vater kommt. 1890 bricht Löns sein Studium, mittlerweile studiert er in Münster Mathematik und Naturwissenschaften, ohne jeglichen Abschluss ab. Daraufhin unternimmt er die ersten beruflichen Gehversuche als Journalist in Kaiserslautern und Gera, wo ihm jedoch in beiden Fällen nach kurzer Zeit wegen Disziplinlosigkeit und Trunkenheit gekündigt wird. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Hamburg landet er 1892 in Hannover, wo er seine Verlobte Elisabet Erbeck ehelicht und beim „Hannoverschen Anzeiger“ beruflich Fuß fasst. Als Lokaljournalist, Glossenschreiber und Verfasser von Naturfeuilletons sowie Jagdgeschichten wird Löns in den Folgejahren bekannt und beliebt (s. WuH Exklusiv 43, S. 81 ff.). In dieser Zeit berichtet er auch über Jagden rund um Hannover und wird selbst als Jagdgast eingeladen. Zudem entdeckt er die landschaftlichen Reize der Lüneburger Heide für sich. Er verkehrt in angesehenen gesellschaftlichen Kreisen. Allerdings steht es um sein Eheleben nicht zum Besten: Das Trinken belastet seine Beziehung. Im Dezember 1901 kommt es zur Scheidung. Die Ehe ist nach fünf Fehlgeburten kinderlos geblieben.