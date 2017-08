Relaxtes Rotwild

Beispiel 1

In der Nähe der circa 230 Hektar (ha) großen Wildruhezone „Roter Berg“ (Thüringer Forstamt Fauenwald, Thüringenforst – AöR) wurden drei mittelalte Alttiere zur gleichen Zeit und am gleichen Ort besendert. Das Verhalten dieser drei Stücke wurde satellitentelemetrisch zwei Jahre lang beobachtet. Die Gesamtstreifgebiete lagen mit etwa 500 bis 650 ha in einer annähernd gleichen Größenordnung. Auch die waldbaulichen Verhältnisse sind in den Streifgebieten vergleichbar. Zwei der Alttiere hielten sich häufig im Bereich der Ruhezone auf, das dritte nie. Unter diesem Aspekt sind die Ergebnisse zur saisonalen Lebensraumnutzung besonders interessant. Vor allem in der Hauptvegetationsperiode von Mai bis August zeigten sich auffallende Unterschiede.

Während die beiden Stücke im Bereich der Ruhezone Streifgebiete von 100 ha beziehungsweise 270 ha nutzten, zeigte das Alttier außerhalb der Ruhezone mit 480 ha ein wesentlich größeres Areal. Zur Setzzeit im Juni und Juli ergaben sich noch deutlichere Unterschiede. Die beiden Tiere am „Roten Berg“ hielten sich fast ausschließlich kleinflächig in der Ruhezone auf (28 beziehungsweise 158 ha), während das dritte Stück mit 257 ha einen wiederum deutlich größeren Raumbedarf hatte. Die Untersuchungen belegen, dass die dortigen Störungen, insbesondere jagdliche Aktivitäten, zu einer Stressbelastung und damit verbunden zu einem erhöhten Raumbedarf geführt haben. Welche anderen positiven Auswirkungen eine Wildruhezone haben kann, belegt die Attraktivität der dort errichteten Wildbeobachtungskanzel. Seit zehn Jahren betreut Dr. Mario Nöckel das Gebiet und bietet Führungen an. Tausende Besucher konnten so Rotwild bei Tageslicht beobachten, und es gibt kaum einen Tag, an dem kein Rotwild in Anblick kommt.