Maximen zeitgemäßer Jagd

Um diese drei Ziele angemessen zu verfolgen, bedarf es einiger Leitlinien: So sollte bei Nacht grundsätzlich nicht auf Rotwild gejagt werden, da die Nachtstunden vielerorts der einzig verbliebene zeitliche Ruheraum sind. In Bezug auf Wildschäden macht die Nachtjagd den geringen Effekt des Abschusses einiger Stücke nicht nur zunichte, sondern steigert sogar Verbiss und vor allem Schäle durch das beunruhigte Wild. Jagd auf Rotwild im Frühsommer und Hochwinter ist zu unterlassen. Denn einerseits besteht im Frühsommer immer das Risiko, versehentlich ein führendes Alttier statt eines Schmaltieres zu erlegen. Andererseits hält sich Rotwild gerade in dieser Jahreszeit vermehrt auf Wiesen und Offenflächen auf, um sein Energiedefizit aus dem Winter zu decken. Gerade dort sollte nichts erlegt werden, um es nicht in schadanfällige Waldflächen zu verdrängen. Jagd auf wiederkäuendes Schalenwild nach der Wintersonnenwende stört zudem die natürliche Ruhephase mit reduziertem Stoffwechsel. Die in diesen Monaten erzielte Strecke bewegt sich vielfach im einstelligen Prozentbereich und ist somit für die Jahresstrecke kaum relevant. Auf Rotwild ist daher eine freiwillige Beschränkung der Jagd auf die Zeit von August bis Dezember sinnvoll. In Notzeiten sollte angemessen gefüttert werden. Undifferenzierte gesetzliche Verbote nehmen den Hungertod von Wild billigend in Kauf und sind daher unethisch. Gleichzeitig bedeutet der Verzicht auf Notzeitfütterung hohe Wildschäden im Wald. Während der Notzeit muss die Jagd ruhen, was nicht zuletzt missbräuchliche Fütterung vermeidet. Die Jagdmethoden und -strategien müssen im Wirtschaftswald den forstlichen Zielen angepasst werden. Dazu muss der forstliche Bewirtschafter seine waldbaulichen Ziele darlegen und beispielsweise die Verjüngungsschwerpunkte, aber auch potenzielle Ruhezonen benennen können. Der Jäger kann darauf basierend Jagdschwerpunkte und Ruhezonen einrichten. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das Rotwild, ins besondere Kahlwildverbände, sehr flächentreu ist und gezielt, etwa in Verjüngungsflächen, bejagt werden kann. So wird das Wild lokal nicht nur reduziert, sondern auch vergrämt. Diese Erfahrungen werden wiederum durch Lernen auf das übrige Rudel übertragen. Dabei ist die Einzeljagd nach wie vor die Methode der Wahl. Drück Stöberjagden sind eines von zahlreichen jagdlichen Werkzeugen, allerdings kein Allheilmittel. Sie gehören zu den anspruchvollsten Jagdmethoden überhaupt. Daher sollten sie wohlüberlegt geplant werden. Tierschutzaspekten muss auch hier höchste Priorität zukommen. Jeder Jagdleiter abteilungsscharf sollte versuchen, das Geschehen einmal aus der Sicht eines nicht jagenden Bürgers und Tierfreundes zu betrachten.