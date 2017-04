Illegales Elfenbein und Nashorn sichergestellt

In Thailand wurden bei einer zufälligen Untersuchung 21 Nashörner mit einem geschätzten Wert von fünf Millionen Dollar gefunden. Die Besitzerinnen der Schmuggelware waren aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zurückgeflogen. Kurz zuvor wurden ebenfalls in Thailand 33 Kilogramm Elfenbein in einem Frachtcontainer mit der Beschriftung „Schwere Steine“ gefunden. Das Schiff kam aus Malawi.

Wie der WWF weiter berichtet, entdeckten in Hanoi (Vietnam) Zollbeamte am Flughafen zwei Koffer mit insgesamt 118 Kilogramm Nashorn. Die zwei festgenommenen Passagiere kamen gerade aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi zurück.

In Nigeria wurden ebenfalls 159 Stoßzähne in dieser Zeit sichergestellt.

Diese Fälle zeigen, wie vernetzt die Wilderer und Schmuggler zwischen Asien und Afrika sind.