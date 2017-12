International German RedFox Award: Wettbewerb ausgeschrieben

Professionelle Models präsentieren die eingereichten Stücke am Samstag, 3. Februar 2018, ab 13.30 Uhr, auf der Hauptbühne in Halle 4 der Messe „Jagd & Hund“ in Dortmund. Sie werden von einer Jury ­bewertet und die Siegermodelle anschließend in den Kategorien Oberbekleidung, Funktionsbekleidung, Accessoires und schönstes Modell eines Auzubildenden gekürt. Eine Show, die sich sehen lassen kann.

Alle Arbeiten sind über die gesamte Messedauer in Halle 5 am Stand des Zentralverbands des Kürschnerhandwerks zu besichtigen. Unter international-german-redfox-award.de finden Sie Fotos und ­Filme der vergangenen Wettbewerbe sowie die aktuellen Ausschreibungsunterlagen. we