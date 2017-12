Mecklenburg-Vorpommern: Nandu-Population breitet sich aus

Nach Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz sei bislang jedoch nicht erwiesen, dass die 1,40 Meter großen, ursprünglich in Südamerika beheimateten Laufvögel heimische Arten aus ihrem Lebensraum verdrängen würden. Die Nandus verursachen jedoch landwirtschaftliche Schäden bis in höhere fünfstellige Bereiche hinein. Deshalb wurden in diesem Jahr per Ausnahmegenehmigung mehr als 100 Eier angebohrt, um die Population nicht noch stärker anwachsen zu lassen. Nandus unterliegen nicht dem Jagdrecht, und es ist auch nicht beabsichtigt, die Ausbreitung dieser Neozoen mit jagdlichen Mitteln einzudämmen. mh