Niedersachsen: Neue Koalition hat Jagd im Blick

Die Regierung aus SPD und CDU in Niedersachsen steht und schlägt im Koalitionsvertrag einen neuen jagdpolitischen Kurs ein. So sollen in einem novellierten Landesjagdgesetz Schalldämpfer möglich werden, ein leistungsunabhängigem Schießnachweis festgehalten und der Ausstieg aus der Verwendung bleihaltiger Büchsenmunition bis 2025 umgesetzt werden.