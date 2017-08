Knochenkult

Nach der Revolution von 1848 konnten auch Bauern und Bürgerliche zu Jagdherrn werden. Für die Adeligen war das Waidwerk weiterhin ein kultivierter Zeitvertreib, vorwiegend ein gesellschaftliches Ereignis. Die Bürger hatten Freude an der Jagd, sie schätzten auch einen entsprechenden Ertrag an Wildbret. Auch die Bauern jagten „für den Suppentopf“, das Interesse galt aber auch der Reduktion des Wildes, bevor dieses die landwirtschaftlichen Kulturen schädigte. Ganz anders waren die Vorlieben der vermögenden

Bürger, der großen Handelsherren, der Industriellen und der Bankiers. Diese neureichen Jagdherren wollten mit der Gesellschaftsschicht der Adeligen gleichziehen. Sie wohnten in Mini-Schlössern, in Villen mit Zinnen und Türmchen, hatten Hauspersonal und ein Jagdrevier. Adelige erkannte man an ihrem klingenden Namen, die vermögenden Jagdherren wollten nun mit Geweihen, Gehörnen, präparierten Wildtieren und jagdlichen Gemälden ihre Würde und Größe erkennbar machen. Erste Schaustellungen von Siegeszeichen dieser Waidmänner soll es ab 1850 gegeben haben. 1880 und 1882 fanden in Graz sogenannte Geweihkonkurrenzausstellungen statt. Es folgten ähnliche Veranstaltungen 1886 in Hartberg, 1887 in Leoben und 1890 wieder in Graz. Dabei wurden die besten Geweihe prämiert. 1880 kam in Budapest erstmals eine Bewertungsformel zum Einsatz. 1888 erfolgten neuerlich Vermessungen. Graf Meran erarbeitete eine Formel

für Schönheitszuschläge, die man ab 1894 verwendete. Etwa gleichzeitig entwickelte die englische Firma Rowland Ward Geweihformeln, um den Handelswert von Geweihen

objektiv zu erfassen. Die hochadeligen Jäger in Österreich hatten an solchen Bewertungen vorerst kaum Interesse, sie schätzten eher große Strecken. Das sieht man auch an den relativ bescheidenen Trophäen von Kaiser Franz Joseph, die 1910 bei der Internationalen

Jagdausstellung in Wien zu sehen waren. Der Kaiser und sein Thronfolger lehnten die Bewertung ihrer Trophäen zeitlebens ab. Dagegen hatte der Geldadel großes Interesse an der Bewertung seiner „Siegeszeichen“. Daher begann dieser gegen Ende des 19. Jahrhunderts, kapitales Wild zu produzieren.

Man hatte gelernt, dass mit Investitionen und neuen Techniken die Wirtschaft und der Gewinn gesteigert werden konnten. Warum sollte das nicht auch beim Wild funktionieren? Die Gier nach starken Trophäen und die Trophäenbewertung waren also Auswüchse der bürgerlichen Jagdkultur. Die Folge dieser Entwicklung waren nun besondere Hegebemühungen. Von Wildökologie, Physiologie und Genetik verstanden die Jagdherren damals genauso wenig wie die Fachbuchautoren und sonstige Spezialisten. Daher orientierte man sich an landwirtschaftlichen Methoden: Fütterung des Wildes, „Blutauffrischungen“ und Exotenansiedlungen, Bekämpfung statt Bejagung des Raubwildes, Wahlabschuss vor Zahlabschuss. Nun entfernte sich die Jagd von der aneignenden Nutzung in Richtung Produktion und Domestikation von Wild.