Ebbe & Flut

Jeweils zweimal am Tag können wir Ebbe (ablaufendes Wasser) und Flut (auflaufendes Wasser) in den Meeren beobachten. Nach der Ebbe dauert es etwa sechs Stunden bis zum Hochwasser (Höhepunkt der Flut). Nach wiederum circa sechs Stunden ist Niedrigwasser (Tiefststand des Wasserspiegels) erreicht.

Ein Zyklus dauert 12 Stunden und 25 Minuten. Das heißt, die Uhrzeiten von Hoch- und Niedrigwasser sind jeden Tag anders. Die Gezeiten, so nennt man Ebbe und Flut, entstehen durch die Anziehungskraft des Mondes, der um die Erde kreist, und die der Sonne sowie durch die Drehung der Erde um sich selbst (Fliehkraft). Auf der dem Mond zugewandten Erdseite wirkt dessen Anziehungskraft. Auf der mondabgewandten Seite wirkt die Fliehkraft der Erde. So bilden sich zwei gegenüberliegende Flutberge, die mit dem Mond um die Erde wandern und unter denen sich die Erde dreht. Gezeiten gibt es in jedem Meer. An den flachen Küstenteilen der Nordsee läuft das Wasser bei Ebbe komplett ab, und ihr könnt im Watt (auf dem Meeresboden) wandern.