Der dämmerungs- und nachtaktive Enok stammt ursprünglich aus Asien. In Europa wurde er vor etwa 100 Jahren als Felllieferant ausgesetzt. Seither verbreitet er sich stetig.

Marderhunde leben fast das ganze Jahr über als Einzelgänger und

kommen nur zur Ranz (Paarungszeit) und Welpenaufzucht zusammen. Die Paare sind monogam. Haben sie sich einmal gefunden, bleiben sie lebenslang zusammen. Beide Elterntiere kümmern sich um den Nachwuchs, der in Erdhöhlen aufgezogen wird. Sie nutzen gern alte Fuchs- oder Dachsbaue, man ndet sie aber auch unter Wurzeltellern.

Enok ist kein aktiver Jäger, sondern eher ein Sammler. Ab dem Spätsommer frisst er sich Winterspeck an. Seine Laute gleichen einem Miauen und einem Winseln. Bei Gefahr knurrt, in der Ranz heult er. Der Obstfuchs, wie der Marderhund auch genannt wird, ist sommers wie winters gleich gefärbt. Der Winterbalg ist jedoch viel dichter und länger.