Landesjägertag in Nordrhein-Westfalen

Während seiner Rede in der Stadthalle Gütersloh applaudierten die rund 800 Anwesenden immer wieder kräftig, zum Schluss anhaltend stehend. Zugleich bezeichnete Laschet eine neue Dialogkultur gegenüber dem gesamten ländlichen Raum und die Vermittlung eines realistischen Bildes von Jagd und Landwirtschaft als wesentliche Aufgabe einer von ihm geführten Landesregierung. Aufgabe der Politik sei, das Engagement der Jäger zu würdigen und hinreichend zu fördern.

Bereits als SPD und Grüne vor zwei Jahren gegen den anhaltenden Protest des Landesjagdverbandes (LJV) das Gesetz in ihrem Sinne umkrempelten, hatte die CDU erfolglos 86 Änderungsanträge gestellt. Diese bezeichneten Laschet und LJV-Präsident Ralph Müller-Schallenberg als gute Grundlage, um das Jagdrecht in NRW endlich wieder „vom Kopf auf die Füße“ zu stellen. Müller-Schallenberg mahnte „zeitnahe“ erste Signale an und geht davon aus, dass zumindest jene Punkte, die über Verordnungen und Erlasse revidiert werden können, kurzfristig angegangen werden und dann eine umfassende parlamentarische Debatte zur grundsätzlichen Änderung des Jagdgesetzes folgt. „Ich werde euch nicht in Ruhe lassen“, rief er in Richtung CDU und FDP und dämpfte allzu große Mitgliedereuphorie mit dem Hinweis „Der Drops ist noch lange nicht gelutscht“.

Laschet, seinem Verbindungsbruder und Studienkollegen aus Bonner Tagen, sicherte der LJV-Präsident die sachkundige Beratung und Unterstützung des Verbandes bei der vor der Wahl versprochenen Überarbeitung des Jagdgesetzes zu. Ziel sei nicht die Rückkehr zu Altem, sondern die Hinwendung zum Guten und die Zukunftsfähigkeit der Jagd. „Jetzt besteht die Chance, zu einem modernen Jagdgesetz und zu weiteren neuen Gesetzen für den ländlichen Raum zu kommen – und zwar nicht gegen die Hauptbetroffenen, sondern mit ihnen.“