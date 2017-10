Mehr schießen … mehr Rotwild

Es folgt dasselbe Muster: Wieder ein steiler Abfall in wenigen Jahren, wieder ein neues Ausgangsniveau um rund 1000 Stück über dem letzten. In den 1990er-Jahren wurde die Strecke ein drittes Mal steil nach oben gehoben, diesmal auf knapp unter 9000 Stück. Der Abfall erfolgte erneut, aber weniger ausgeprägt, auf rund 7200 Stück zurück. Derzeit läuft die nächste Reduktion, 2012 wurde mit rund 10000 Stück wieder ein Rekord erreicht. Ob damit die Bestände abgenommen haben, weiß bis dato niemand. In Summe wurde der Rotwildabschuss also vier Mal um 3000 bis 3500 Stück angehoben. Jedes Mal ist danach die Strecke abgefallen und von einem höheren Niveau wieder angestiegen. Falls mit dem Anheben der Strecken jeweils das Ziel verfolgt wurde, die Bestände zu reduzieren, ist dies eindeutig nicht gelungen. Spätestens seit Einführung der Raumplanung und der Reduktion der Winterfütterungen sollten nun Ausbreitung und Futter nicht mehr als Begründung für zunehmende Strecken dienen.