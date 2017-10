Kaiserliches Geschenk

Das Mündungsfeuer hat uns geblendet. „Und?“, flüstert mir Matthias zu. „Wie bist du abgekommen?“ „Meines Erachtens etwas hinterm Blatt. Ich hab noch gerade gesehen …“ – ein schriller Pfiff vom gegenüberliegenden Waldrand unterbricht mich jäh. Kurz darauf folgt ein zweiter. Mir wird es mulmig. Denn ich wollte gerade sagen, dass ich just noch sehen konnte, wie der Beschossene eben genau in die Richtung zur Flucht ansetzte, aus der jetzt die Warnlaute durch die Finsternis zu uns in die Kanzel schallen. Stumm sitzen wir die obligatorischen Minuten ab. Dann machen wir uns behutsam auf die Anschuss-Suche. Immer wieder richte ich mich mithilfe der Taschenlampe an der Kanzel aus, aber auf dem kurzen Grün der Wiese sind weder Schweiß noch Schnitthaar zu finden. Matthias geht zum Ende der Wiese, von wo wir die Pfiffe gehört haben. Dort ist auch nichts zu finden. Ohne mich groß zu bewegen, leuchte ich das Gras um mich herum ab. Da entdecke ich anderthalb Meter neben mir ein wenig Erde im Gras – ein Kugelriss, aber weder Haar noch Schweiß. Habe ich auf die geringe Distanz etwa unterschossen? „Da muss der Hund her“, höre ich meinen Gastgeber grummeln, und ein gewisser Zweifel an meinen Schießkünsten schwingt dabei mit. Hab ich erneut gepatzt, hier auf der Waterloo-Wiese vom Frühjahr? Auf der Fahrt runter ins Dorf gehe ich noch einmal alles in Gedanken durch und bin mir nach wie vor sicher, dass der Schuss gut saß. Aber das Jägerleben ist ja bekanntlich alle Tage neu. Die mit 14 Jahren schon betagte, aber noch recht rüstige Deutsch-Langhaar-Hündin „Euca“ weiß, was sie erwartet. Entsprechend freudig springt sie an der Weide aus dem Wagen und lässt sich die Schweißhalsung anlegen. Am Kugelriss angesetzt schlägt sie einen Bogen, um dann wie auf Schienen in die Richtung zu suchen, in die ich den Hirsch habe flüchten sehen und aus der das Pfeifen kam. Das zügige Annehmen der Fährte lässt Hoffnung glimmen. „Andererseits ist ‚Euca‘ ja auch nicht mehr die Jüngste, schon etwas schwach im Sehen und Hören und wahrscheinlich einfach froh, rauszukommen“, keimen dann wieder Bedenken in mir auf. Am Waldrand verschwindet das Licht der Kopfleuchte von Matthias.