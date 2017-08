Rien Poortvliet – Jagen mit den Augen

Nachdem Poortvliet jahrelang zweigleisig gefahren war – Grafiker für den Broterwerb, Illustrator, um seine künstlerischen Bedürfnisse zu befriedigen – wagte er 1968 den Schritt, die gesicherte Existenz des Angestellten mit der unsicheren Stellung eines freischaffenden Künstlers zu tauschen. Doch die Anfänge des Aussteigerlebens gestalteten sich schwieriger als erhofft. „Ich hatte wenig zu tun, und die Kinder wollten essen“, beschrieb Poortvliet den Beginn seiner Selbstständigkeit. Also blieb dem Künstler nichts anderes übrig, als seine Zeichnungen und Gemälde zu verkaufen. Doch schon bald merkte er, dass es ihm immer schwerer fiel, seine Werke wegzugeben. Da bot sich dem Niederländer eine Möglichkeit, Geld mit seiner Kunst zu verdienen, ohne sie zu veräußern. Sie sollte sich zu einem Erfolgsmodell entwickeln und den Künstler selbst in Übersee bekannt machen: „Ich entdeckte plötzlich, ich kann trotzdem Zeichnungen machen,

und das wird in Büchern vielfach herausgebracht.“ 1972 veröffentlichte er sein Buch „Auf der Jagd“, nachdem er zuvor einige Märchenbücher illustriert und herausgegeben hatte. Es folgten viele weitere, darunter eines zum Leben Jesu, mehrere über Heinzelmännchen, die allein in den USA eine Auflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erlebten, Bücher mit autobiografischem Bezug, wie „Von Augenblick zu Augenblick“ oder „Auf den Spuren meiner Väter“, ein Buch über Pferde, eines über Hunde. Auch an historische Themen wagte sich der Künstler, beispielsweise in „Rückwechsel“ oder „Das Erbe“, und brillierte wie in allen anderen Büchern durch große Sachkenntnis, unglaubliche Detailverliebtheit und ausdruckstarke Darstellung. Insgesamt erreichten seine Bücher eine Auflage von fast zehn Millionen und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Seine Bilder waren in den Niederlanden, der Schweiz und einige Male in Deutschland ausgestellt, Poortvliet erhielt mehrere Auszeichnungen und wurde sogar zum Ritter des Ordens von Oranje-Nassau geschlagen. Schon zu Lebzeiten des Malers öffnete 1992 ein Rien-Poortvliet-Museum in Middelharnis seine Pforten.