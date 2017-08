Wo Träume wahr werden

Dorothee Holland-Merten legt die Folie vorsichtig auf den Tisch, nimmt ein kleines Döschen in die Hand und verteilt mit dem Finger ein rötliches Pulver auf einem der Fasane. Die Linien nehmen die Farbpigmente auf – das Negativ ist fertig. Vorsichtig legt die Thüringerin die Pause auf die Seitenplatte, kontrolliert noch einmal, dass alles am rechten Fleck liegt und reibt mit der flachen Seite der Reißnadel unter sanftem Druck über die Folie.

„Natürlich könnte ich den Fasan jedes Mal auch freihand aufs Metall zeichnen, doch das dauert zu lange und würde die Kosten der Waffen in die Höhe treiben“, weiß die schlanke Graveurin. Bei exklusiven Kundenwünschen wird jedoch immer noch so verfahren, da es für viele Sonderwünsche keine Vorlagen gibt. „Dann zeichnet man beispielsweise für einen begeisterten Flintenjäger ein paar abstreichende Rothühner oder Grouse und gestaltet die

entsprechende Landschaft darum“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. „Da kann man sich als Graveur richtig ausleben“, fügt sie hinzu. Vor allem die Flinten- und Großwildjäger hätten ganz genaue Vorstellungen von dem, was sie auf ihrer Waffe – eine Merkel 303 E mit Seitenschlossen beispielsweise oder Safari-Doppelbüchse – haben wollen. Das Hauptgeschäft wird allerdings nach wie vor mit Standard-Gravurarbeiten gemacht, wobei der Begriff Standard die Sache nicht wirklich trifft. Denn auch viele der Arbeiten im unteren

Preissegment werden von Hand gestochen und nicht gelasert oder gewalzt. In letzter Zeit geben immer mehr Kunden Luxus-Gravuren in Auftrag – Arbeiten, die diese Bezeichnung wirklich verdienen, weil selbst verwöhnte Auftraggeber glänzende Augen bekommen,

wenn sie das Ergebnis in den Händen halten. Doch Vorsicht! Wer bereits von der Fülle möglicher Motive in den Verkaufskatalogen „erschlagen“ wird, der sollte um die Gravurmappe von Dorothee Holland-Merten und Kollegen besser einen großen Bogen machen. Fein säuberlich haben die Spezialisten über Jahrzehnte Fotos und Zeichnungen von Gravuren gesammelt, die hier angefertigt wurden. Wer zwar weiß, dass er eine Merkel

möchte, jedoch noch unschlüssig ist, wie deren Seitenplatten aussehen sollen – findet hier höchstwahrscheinlich eine Antwort darauf. „Es gibt tausende Möglichkeiten!“, fasst es Dorothee Holland-Merten zusammen und strahlt sichtlich stolz.