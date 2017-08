Ruhig, Roter!

Im Winter zeigt sich der Südschwarzwald für das Rotwild von seiner rauen Seite. Lang andauernd hohe Schneelagen sind der Normalfall und Schnee bis in den Mai hinein keine Seltenheit. Das natürliche Äsungsangebot in der Kernzone, in der das Rotwild jetzt konzentriert zu finden ist, wird auf großer Fläche knapp. Das hat die wissenschaftliche Auswertung der Nahrungskapazität gezeigt. Daher ist bisher die Wildfütterung fester Bestandteil des Konzeptes. Das Wild kann seinen Stoffwechsel im Winter nur reduzieren, wenn es kein energie- und eiweißreiches Futtererhält. Auf Kraftfuttergaben wie in den vergangenen Jahrzehnten wird daher verzichtet. Vorgelegt werden Bergheu sowie in geringer Menge Apfeltrester und Rüben. Sperrschilder machen um diese Bereiche deutlich: Hier herrscht Betretungsverbot – Rotwild braucht gerade dort Ruhe. Zusätzlich kommen an den Fütterungen dem Sicherheitsbedürfnis des Wildes nahe Einstände und dicht bestockte Sichtschutzstreifen entgegen. „Die wenigen Spuren im Schnee um die Fütterungen sprechen eine deutliche Sprache: Die Leute halten sich relativ gut an das Betretungsverbot“, sagt Hubert Kapp erleichtert. Aber mit der Ruhe für das Wild kann es so eine Sache sein. Immerhin ist der Hochschwarzwald das ganze Jahr über ein Tourismusmagnet. Allein in den Gemeinden St. Blasien, Schluchsee und Häusern gab es 2012 fast 700 000 Übernachtungen. Untersuchungen der FVA ergaben, dass das Wild insbesondere auf Besucher abseits der Wege, seien es Pilzsucher oder Schneeschuhwanderer, sehr empfindlich reagiert und den Einständen für längere Zeit fernbleiben. „Die Besucher wollen die Hirsche sehen und interessieren sich für das Wild. Das zeigen die große Nachfrage nach den jährlich etwa zehn Wild-Führungen zu den Beobachtungspunkten und der Andrang bei den Rotwild-Tagen“, sagt Jürgen Kaiser. „Ich wünsche mir daher ein Tourismuskonzept, das dem Rotwild und den Besuchern zugleich gerecht wird. Daran wird derzeit intensiv gearbeitet“, sagt Rudi Suchant. Von allen Seiten hört man, die Mühen haben sich rentiert. Auch vonseiten anderer Rotwildgebiete ist das Interesse groß. Das Rotwildkonzept Südschwarzwald – ein Modell, das Schule machen könnte? Vielleicht ja. Greift es doch die Idee der klassischen Hegegemeinschaft auf und denkt sie konsequent weiter: das Rotwild im Zentrum, alle Interessengruppen, Forst, Jagd, Tourismus und Naturschutz frühzeitig in einem Boot. Dem viel zitierten Wald-Wild-Mensch-Konflikt könnte dadurch vielleicht auf Dauer eins ausgewischt werden.